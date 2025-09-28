Reel Ücret (Yıllık), Nominal Ücret Endeksinin Tüketici Fiyat Endeksine oranı olarak hesaplanır ve dolayısıyla nominal ücret karşılığında satın alınabilecek mal ve hizmet miktarını yansıtır, yani nominal ücretin gerçek satın alma gücünü yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki reel ücretin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde olarak değişimini gösterir.

Göstergenin hesaplanmasında kullanılan nominal ücretlere ilişkin veriler, Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından 5 ve daha fazla çalışanı olan şirketler arasında gerçekleştirilen aylık işgücü anketinden elde edilir.

Enflasyonist bir artış dikkate alındığında, nominal ücretler artsa bile reel ücretler düşebilir. Endeks değerinde azalma, nüfusun satın alma gücünün azaldığını gösterir. Azalan tüketim ise ülke ekonomisi için olumsuz bir faktör olarak görülür. Bu nedenle, endekste düşüş yen fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilirken, endekste artış da yen fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

