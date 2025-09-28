Ekonomik Takvim
Japonya Reel Ücret (Yıllık) (Japan Real Wage y/y)
|Düşük
|0.5%
|-2.3%
|
-0.8%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.2%
|
0.5%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Reel Ücret (Yıllık), Nominal Ücret Endeksinin Tüketici Fiyat Endeksine oranı olarak hesaplanır ve dolayısıyla nominal ücret karşılığında satın alınabilecek mal ve hizmet miktarını yansıtır, yani nominal ücretin gerçek satın alma gücünü yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki reel ücretin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde olarak değişimini gösterir.
Göstergenin hesaplanmasında kullanılan nominal ücretlere ilişkin veriler, Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından 5 ve daha fazla çalışanı olan şirketler arasında gerçekleştirilen aylık işgücü anketinden elde edilir.
Enflasyonist bir artış dikkate alındığında, nominal ücretler artsa bile reel ücretler düşebilir. Endeks değerinde azalma, nüfusun satın alma gücünün azaldığını gösterir. Azalan tüketim ise ülke ekonomisi için olumsuz bir faktör olarak görülür. Bu nedenle, endekste düşüş yen fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilirken, endekste artış da yen fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Reel Ücret (Yıllık) (Japan Real Wage y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
