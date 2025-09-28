Japonya Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış), ülkenin ihracat hacmi ve ithalat hacmi arasındaki farktır. Pozitif değer, ticaret fazlası olduğunu gösterirken, negatif değer, ticaret açığı olduğu anlamına gelir. Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır.

Japonya petrol üretmemektedir, bu nedenle enerjisinin çoğu petrol üreten ülkelere bağlıdır. Japonya'da başka enerji türleri de mevcuttur: hidro, jeotermal, rüzgar ve nükleer, ancak bu türler termal enerjiye kıyasla çok daha küçük bir oranını oluşturmaktadır. Bu nedenle, ülkenin ticaret dengesi üzerinde büyük etkisi olan büyük miktarlarda petrol ithal etmesi gerekir.

Petrol fiyatlarında yaşanan keskin yükselişler sırasında, Japonya'nın ticaret dengesi açık vermiştir, ancak genel eğilim olumludur. Bunun nedeni, ülkenin katma değeri yüksek imal edilmiş mallar ihraç etmesi, ithalatın ise genel olarak enerji ve endüstriyel hammaddeleri içermesi ve bu tür ithalatın hacminde artış olasılığının çok daha düşük olmasıdır.

Ticaret Dengesi raporunun sonuçlarının Japon yeni üzerindeki etkisi belirsizdir, bir dizi başka ekonomik göstergenin içeriğine bağlıdır. Buna ek olarak, Japon yeni, yurt içi göstergelerden ziyade dış göstergelerden daha fazla etkilenme eğilimindedir.

Son değerler: