BoJ Kurumsal Mallar Fiyat Endeksi (Yıllık), söz konusu aydaki yurt içinde üretilen ürünlerin fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Bu fiyat endeksi, şirketler arasında ticareti yapılan malların fiyatlarını yansıtır. Endeks, Ocak 2003'ten itibaren hesaplanmaktadır. Önceden, toptan satış fiyat endeksi olarak adlandırılıyordu.

Japonya Merkez Bankası bir hükümet yönetim organı olmamasına rağmen, para politikası idari bir kategori olarak kabul edilir ve Bağımsız Yönetim Kurulu hükümlerine göre yürütülür.

Uzun vadeli fiyat istikrarı makroekonomik öneme sahiptir, ancak siyasi sektör kısa vadeli bir yaklaşımı tercih eder; bu, uzun vadeli kamu yararına bağlı olmayan sonuçların elde edilmesine neden olur.

Kurumsal Mallar Fiyat Endeksi (CGPI), Japonya'da şirketler tarafından satın alınan ürünlerin satış fiyatlarındaki değişimi hesaplar. Aynı zamanda, üreticinin perspektifinden Japonya'daki yerel enflasyondaki dalgalanmaları yansıtır ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile ilişkilidir.

Japonya genellikle bu endeks üzerinde derin etkiler oluşturabilecek büyük afetler yaşar. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

