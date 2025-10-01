Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür. BOJ Tankan Küçük Şirketlerin İmalat Dışı Görünümü, Japonya'daki küçük hizmet şirketlerinin gelecek çeyrek adına ekonomik büyüme hızına ve iş ortamına ilişkin tahminlerini yansıtır.

Japonya'da yaklaşık 3,8 milyon küçük şirket vardır. Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 şirket ankete katılır. Katılımcılara iş koşulları, arz ve talep, sipariş hacimleri, istihdam, kâr vb. hakkında sorular sorulur. Sorular birkaç kategoriye ayrılır: şirketin öznel değerlendirmelerini yansıtan "derecelendirme"; gerçek değerlerin yansıtılması gerektiği "satış hacmi"; planlanan değerlerin yansıtıldığı "hesaplama". Katılımcılar, "Olumlu", "Olumsuz" ve "Değişmedi" olmak üzere üç alternatif arasından seçim yapabilir.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

