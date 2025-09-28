Japonya Merkez Bankası M2 Para Stoku (Yıllık), ülke ekonomisinde dolaşan tüm nakit paranın ve diğer likit varlıkların miktarını içerir. Endeks, söz konusu aydaki miktar verisinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır.

M2 para stoku, işletmelerin ve bireylerin ödeme yapmak için kullanabilecekleri nakit ve diğer likit varlıkları içerir. "Para arzı" olarak da bilinir, bu, ekonomide mal ve hizmet satın almak için mevcut olan para miktarıdır. Lütfen para arzını hesaplama metodolojisinin ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğini unutmayın.

Endeks, ülkedeki enflasyonu karakterize eder. Aşırı para arzı artışı potansiyel olarak enflasyona neden olabilir, bu da dolaşımdaki para artışını sıkılaştırmak amacıyla hükümetin faiz oranlarının artışına izin vereceğine dair korkular yaratabilir. Bu faiz oranlarındaki artış sonuç olarak gelecekte fiyatların düşmesine yol açacaktır.

Japonya Merkez Bankası, Japon yeni arzını hızla artırdı, ancak bu, enflasyonla sonuçlanmadı. Birçok Japon para biriktirme eğilimindedir ve özellikle yaşlılar “Tansu Yokin” olarak adlandırılan nakit biriktirmeyi tercih ederler.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler: