TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

au Jibun Bank Japonya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (au Jibun Bank Japan Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Düşük 51.9
51.5
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
51.9
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Markit Bileşik PMI, söz konusu aydaki imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel şirketlerin iş koşullarının bir önceki aya göre değişimin yansıtır. Gösterge, ülkedeki özel şirketlerden satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere dayalı olarak hesaplanır.

Satın alma yöneticileri genellikle piyasa koşullarındaki değişiklikleri diğer şirket çalışanlarından daha önce izleyebilir, çünkü satın almalar şirketlerin üretim faaliyetinden önce gelir, bu nedenle değişiklikleri ilk fark edenler satın almalardan sorumlu kişilerdir. Satın alma yöneticileri bu tür değişiklikleri ilk fark edenler arasındadır. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

Satın alma yöneticileri, faaliyetlerinin temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar: ödenen (girdi) ve alınan (çıktı) fiyatlar, istihdam, üretim, yeni siparişler vb. Anket katılımcıları göreceli değerlendirmeler sunar: rakamlar arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi? Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.

Her bir yanıt, şirketin büyüklüğüne ve ait olduğu alt sektörün toplam üretimine veya hizmetlerine katkısına göre ağırlıklandırılır. Böylece en büyük şirketler gösterge hesaplamasına daha fazla katkı sağlar.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

Markit Bileşik PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Japonya'nın tüm özel sektöründeki ticari faaliyetleri kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. PMI artışı, piyasa koşullarındaki olumlu değişikliklerin göstergesidir ve Japon yeni için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"au Jibun Bank Japonya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (au Jibun Bank Japan Composite Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
51.9
51.5
Tem 2025
51.5
51.4
Haz 2025
51.4
50.2
May 2025
50.2
51.1
Nis 2025
51.1
48.9
Mar 2025
48.9
51.6
Şub 2025
51.6
51.1
Oca 2025
51.1
50.8
Ara 2024
50.8
50.1
Kas 2024
50.1
49.6
Eki 2024
49.6
52.0
Eyl 2024
52.0
52.9
Ağu 2024
52.9
52.5
Tem 2024
52.5
49.7
Haz 2024
49.7
52.6
May 2024
52.6
52.3
Nis 2024
52.3
51.7
Mar 2024
51.7
50.6
Şub 2024
50.6
51.5
Oca 2024
51.5
50.0
Ara 2023
50.0
50.4
Ara 2023 başlangıç
50.4
49.6
Kas 2023
49.6
50.0
Kas 2023 başlangıç
50.0
50.5
Eki 2023
50.5
49.9
Eki 2023 başlangıç
49.9
52.1
Eyl 2023
52.1
51.8
Eyl 2023 başlangıç
51.8
52.6
Ağu 2023
52.6
52.6
Ağu 2023 başlangıç
52.6
52.2
Tem 2023
52.2
52.1
Tem 2023 başlangıç
52.1
52.1
Haz 2023
52.1
52.3
Haz 2023 başlangıç
52.3
54.3
May 2023
54.3
54.9
May 2023 başlangıç
54.9
52.9
Nis 2023
52.9
52.5
Nis 2023 başlangıç
52.5
52.9
Mar 2023
52.9
51.9
Mar 2023 başlangıç
51.9
51.1
Şub 2023
51.1
50.7
Şub 2023 başlangıç
50.7
50.7
Oca 2023
50.7
50.8
Oca 2023 başlangıç
50.8
49.7
Ara 2022
49.7
50.0
Ara 2022 başlangıç
50.0
48.9
Kas 2022
48.9
48.9
Kas 2022 başlangıç
48.9
51.8
Eki 2022
51.8
51.7
Eki 2022 başlangıç
51.7
51.0
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod