Markit Bileşik PMI, söz konusu aydaki imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel şirketlerin iş koşullarının bir önceki aya göre değişimin yansıtır. Gösterge, ülkedeki özel şirketlerden satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere dayalı olarak hesaplanır.

Satın alma yöneticileri genellikle piyasa koşullarındaki değişiklikleri diğer şirket çalışanlarından daha önce izleyebilir, çünkü satın almalar şirketlerin üretim faaliyetinden önce gelir, bu nedenle değişiklikleri ilk fark edenler satın almalardan sorumlu kişilerdir. Satın alma yöneticileri bu tür değişiklikleri ilk fark edenler arasındadır. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

Satın alma yöneticileri, faaliyetlerinin temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar: ödenen (girdi) ve alınan (çıktı) fiyatlar, istihdam, üretim, yeni siparişler vb. Anket katılımcıları göreceli değerlendirmeler sunar: rakamlar arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi? Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.

Her bir yanıt, şirketin büyüklüğüne ve ait olduğu alt sektörün toplam üretimine veya hizmetlerine katkısına göre ağırlıklandırılır. Böylece en büyük şirketler gösterge hesaplamasına daha fazla katkı sağlar.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

Markit Bileşik PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Japonya'nın tüm özel sektöründeki ticari faaliyetleri kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. PMI artışı, piyasa koşullarındaki olumlu değişikliklerin göstergesidir ve Japon yeni için pozitif olarak görülebilir.

