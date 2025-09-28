Ekonomik Takvim
Japonya Üçüncül Sanayi Faaliyeti Endeksi (Aylık) (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)
|Orta
|0.5%
|0.1%
|
0.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.0%
|
0.5%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Japonya Üçüncül Sanayi Faaliyeti Endeksi (Aylık), söz konusu aydaki Japonya'nın hizmet sektöründeki faaliyet seviyesinin bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Endeks Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanır ve Japonya ekonomisinin üçüncül sanayi faaliyetlerini gösterir.
Endeks, tüm önemli hizmet sektörlerini içerir: bilgi ve iletişim, enerji, kamu hizmetleri, ulaşım, finans, sigorta, turizm, bankacılık, eğitim vb.
Böylece endeks, şirketler tarafından satın alınan hizmetlerin toplam değerindeki değişimi yansıtır. Endeks ayrıca ekonomik sağlığın ana göstergelerinden de biridir.
Japonya'da geçmişte insanların %90'ı çiftçiydi ve birincil sanayilerde çalışıyorlardı, ancak son yıllarda üçüncül sanayilerin (hizmetlerin) payı önemli ölçüde arttı. Tarıma uygun arazi olmaması nedeniyle artık birincil sanayiler büyük bir sanayi bölümü değildir. Bununla birlikte, ekonominin üçüncül sanayisindeki kötü çalışma koşulları nedeniyle bazı insanlar birincil sanayiye geri dönmektedir.
Japonya ekonomisi büyük ölçüde ihracata dayalı olduğundan, hizmet sektörü verileri döviz piyasalarında fazla volatilite yaratmaz. Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması yen fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Üçüncül Sanayi Faaliyeti Endeksi (Aylık) (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
