Ekonomik Takvim
Japonya Kişisel Konut Dışı Yatırımlar (Çeyreklik) (Japan Private Non-Residential Investment q/q)
|Düşük
|0.6%
|1.3%
|
1.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.8%
|
0.6%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kişisel Konut Dışı Yatırımlar (Çeyreklik), harcama yaklaşımıyla hesaplanan GSYİH'nın bir parçasıdır. Endeks, söz konusu çeyrekteki konut dışı binalara yapılan toplam yatırım hacminin bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır.
Göstergeyi hesaplamak için, Japonya Bakanlar Kurulu Ulusal Hesaplar Departmanı, sermayesi 10 milyon yenden daha fazla olan şirketler arasında anket yürütür. Veriler sektöre göre ayrı olarak toplanır: finansal olmayan kuruluşlar, finans ve sigorta şirketleri ve yasal olarak tescillenmemiş kuruluşlar (yani hanehalkları, özellikle tarım, imalat, ticaret, hizmet ve diğer sektörlerde çalışanlar). Ayrıca, şirketler sermaye açısından da 4 alt gruba ayrılır: 10 ila 50 milyon yen, 50 ila 100 milyon yen, 100 milyon ila 1 milyar yen, 1 milyar yen üstü.
Ankette, anket katılımcıları söz konusu çeyrekte gerçekleştirilen yatırımların toplam hacmini belirtir. Bir şirket herhangi bir cevap vermezse, söz konusu dönem için şirketin böyle bir yatırımı olmadığı kabul edilir. Veriler çeyrekler arasında büyük farklılıklar gösterebileceğinden, dönemler arasındaki değişiklikleri etkili bir şekilde karşılaştırmak için mevsimsel olarak ayarlama uygulanır.
Endekste artış, Japonya ekonomisi ve buna bağlı olarak yen fiyatları için olumlu olarak kabul edilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Kişisel Konut Dışı Yatırımlar (Çeyreklik) (Japan Private Non-Residential Investment q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
