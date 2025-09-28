Ekonomik Takvim
Japonya Sermaye Harcamaları (Yıllık) (Japan Capital Spending y/y)
|Orta
|7.6%
|1.9%
|
6.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|3.0%
|
7.6%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Japonya Sermaye Harcamaları (Yıllık), Japon şirketleri tarafından yapılan sermaye yatırımlarının toplam değerindeki değişimi yansıtır. İş koşullarının ve ekonominin sağlığının öncü bir göstergesidir. Genel olarak, Japon ticari şirketlerin finansal durumunu karakterize eder.
Kentsel alanların büyük ölçekli yeniden geliştirilmesi, yüksek düzeyde sermaye yatırımı çekmeye devam etmektedir. Ancak Japonya şu anda "Kayıp 20 Yıl" olarak adlandırılan durgunluğu yaşamaktadır. Bu nedenle gelecekte aynı seviyenin devam etmesi beklenmemektedir. Olumlu beklentilerin olmaması da yatırımları etkiler.
Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir. Bununla birlikte, Japon yeni, yurt içi göstergelerden ziyade dış göstergelerden daha fazla etkilenme eğilimindedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Sermaye Harcamaları (Yıllık) (Japan Capital Spending y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın