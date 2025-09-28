Japonya Sermaye Harcamaları (Yıllık), Japon şirketleri tarafından yapılan sermaye yatırımlarının toplam değerindeki değişimi yansıtır. İş koşullarının ve ekonominin sağlığının öncü bir göstergesidir. Genel olarak, Japon ticari şirketlerin finansal durumunu karakterize eder.

Kentsel alanların büyük ölçekli yeniden geliştirilmesi, yüksek düzeyde sermaye yatırımı çekmeye devam etmektedir. Ancak Japonya şu anda "Kayıp 20 Yıl" olarak adlandırılan durgunluğu yaşamaktadır. Bu nedenle gelecekte aynı seviyenin devam etmesi beklenmemektedir. Olumlu beklentilerin olmaması da yatırımları etkiler.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir. Bununla birlikte, Japon yeni, yurt içi göstergelerden ziyade dış göstergelerden daha fazla etkilenme eğilimindedir.

Son değerler: