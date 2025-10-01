Tankan'ın resmi adı "kısa vadeli ekonomik değerlendirme anketi"dir. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür. Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 şirket ankete katılır.

Tankan'ın araştırma öğeleri, iş planlarının fiili ve tahmini maliyetleri, şirketlerdeki iş koşulları, ekonomik ortam, satışlar, gelirler ve sermaye harcamaları dahil olmak üzere tüm şirket faaliyeti unsurlarıdır.

BoJ Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Endeksi, büyük sanayi şirketlerinin söz konusu dönem için ekonomik büyüme hızı ve iş koşullarına ilişkin değerlendirmesini yansıtır. Büyük şirketler, 300 milyon yen veya daha fazla sermayesi olan veya üç yüzden fazla çalışanı olan şirketlerdir. Hesaplama, iş ortamı, arz ve talep, stok seviyeleri, üretim hacimleri, istihdam, finansal durum, kâr, vergi ve kredi koşulları ve ürün fiyatlarındaki değişikliklere ilişkin soruların sorulduğu ankete dayanır.

Ülkenin GSYİH'sının önemli bir kısmı imal edilmiş mal ihracatıdır, bu nedenle endeks Japonya ekonomisinin gelişme düzeyini ve imalat sektöründeki koşulları karakterize eder.

Büyük ölçüde imalat sanayi ile ilgili olarak Japonya ekonomisinin önemli bir göstergesidir. 0'ın üzerindeki değerler koşullarda iyileşmeyi gösterirken, 0'ın altındaki değerler koşullarda kötüleşmeyi gösterir.

Son değerler: