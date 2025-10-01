TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Endeksi (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Japonya Bankası (Bank of Japan)
Sektör:
İş
Orta 14 9
13
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
12
14
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Tankan'ın resmi adı "kısa vadeli ekonomik değerlendirme anketi"dir. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür. Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 şirket ankete katılır.

Tankan'ın araştırma öğeleri, iş planlarının fiili ve tahmini maliyetleri, şirketlerdeki iş koşulları, ekonomik ortam, satışlar, gelirler ve sermaye harcamaları dahil olmak üzere tüm şirket faaliyeti unsurlarıdır.

BoJ Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Endeksi, büyük sanayi şirketlerinin söz konusu dönem için ekonomik büyüme hızı ve iş koşullarına ilişkin değerlendirmesini yansıtır. Büyük şirketler, 300 milyon yen veya daha fazla sermayesi olan veya üç yüzden fazla çalışanı olan şirketlerdir. Hesaplama, iş ortamı, arz ve talep, stok seviyeleri, üretim hacimleri, istihdam, finansal durum, kâr, vergi ve kredi koşulları ve ürün fiyatlarındaki değişikliklere ilişkin soruların sorulduğu ankete dayanır.

Ülkenin GSYİH'sının önemli bir kısmı imal edilmiş mal ihracatıdır, bu nedenle endeks Japonya ekonomisinin gelişme düzeyini ve imalat sektöründeki koşulları karakterize eder.

Büyük ölçüde imalat sanayi ile ilgili olarak Japonya ekonomisinin önemli bir göstergesidir. 0'ın üzerindeki değerler koşullarda iyileşmeyi gösterirken, 0'ın altındaki değerler koşullarda kötüleşmeyi gösterir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Endeksi (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3 Q 2025
14
9
13
2 Q 2025
13
10
12
1 Q 2025
12
10
14
4 Q 2024
14
10
13
3 Q 2024
13
12
13
2 Q 2024
13
10
11
1 Q 2024
11
9
13
4 Q 2023
12
14
9
3 Q 2023
9
8
5
2 Q 2023
5
-4
1
1 Q 2023
1
7
7
4 Q 2022
7
10
8
3 Q 2022
8
5
9
2 Q 2022
9
1
14
1 Q 2022
14
9
17
4 Q 2021
18
25
18
3 Q 2021
18
19
14
2 Q 2021
14
0
5
1 Q 2021
5
-9
-10
4 Q 2020
-10
-28
-27
3 Q 2020
-27
-40
-34
2 Q 2020
-34
-7
-8
1 Q 2020
-8
-4
0
4 Q 2019
0
9
5
3 Q 2019
5
9
7
2 Q 2019
7
13
12
1 Q 2019
12
18
19
4 Q 2018
19
16
19
3 Q 2018
19
16
21
2 Q 2018
21
23
24
1 Q 2018
24
23
26
4 Q 2017
25
25
22
3 Q 2017
22
21
17
2 Q 2017
17
12
12
1 Q 2017
12
10
4 Q 2016
10
6
3 Q 2016
6
6
2 Q 2016
6
6
1 Q 2016
6
12
4 Q 2015
12
12
3 Q 2015
12
15
2 Q 2015
15
12
1 Q 2015
12
12
4 Q 2014
12
13
3 Q 2014
13
12
2 Q 2014
12
17
1 Q 2014
17
16
4 Q 2013
16
12
3 Q 2013
12
4
2 Q 2013
4
-8
12
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod