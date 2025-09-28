Markit Hizmet PMI, Japon hizmet sektöründeki iş ortamını yansıtır. Endeks, hizmet şirketlerinin yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere (sipariş sayısı, satışlar, stok, istihdam ve sanayi görünümü hakkında) dayalı olarak hesaplanır. Bu, büyük şirketlerin ülkenin ekonomik gelişimine olan güvenini ölçmenin temel göstergelerinden biridir.

Genel olarak, Markit PMI anketi, her ülkedeki ana sektörlerdeki iş koşullarını en iyi temsil eden şirketleri seçer. Endeksi hesaplamaya yönelik veriler, 5.000'den fazla satın alma yöneticisinin ve diğer yöneticilerin katıldığı anketten toplanır. Anket materyallerinin, iş ortamındaki değişiklikleri diğer ekonomik göstergelere göre daha erken bir tarihte gösterdiğine inanılır. Ayrıca, anket, incelenen tüm ülkeler/bölgeler için aynı soruları içerdiğinden, sonuçları ülkeler arasında karşılaştırmak kolaydır.

Endeks, yeni siparişler, işler ve fiyatlardaki değişiklikleri yansıtır ve dolayısıyla ekonomik eğilimlerin öncü bir göstergesidir.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

