TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

au Jibun Bank Japonya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta 53.1 52.5
53.6
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
52.6
53.1
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Markit Hizmet PMI, Japon hizmet sektöründeki iş ortamını yansıtır. Endeks, hizmet şirketlerinin yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere (sipariş sayısı, satışlar, stok, istihdam ve sanayi görünümü hakkında) dayalı olarak hesaplanır. Bu, büyük şirketlerin ülkenin ekonomik gelişimine olan güvenini ölçmenin temel göstergelerinden biridir.

Genel olarak, Markit PMI anketi, her ülkedeki ana sektörlerdeki iş koşullarını en iyi temsil eden şirketleri seçer. Endeksi hesaplamaya yönelik veriler, 5.000'den fazla satın alma yöneticisinin ve diğer yöneticilerin katıldığı anketten toplanır. Anket materyallerinin, iş ortamındaki değişiklikleri diğer ekonomik göstergelere göre daha erken bir tarihte gösterdiğine inanılır. Ayrıca, anket, incelenen tüm ülkeler/bölgeler için aynı soruları içerdiğinden, sonuçları ülkeler arasında karşılaştırmak kolaydır.

Endeks, yeni siparişler, işler ve fiyatlardaki değişiklikleri yansıtır ve dolayısıyla ekonomik eğilimlerin öncü bir göstergesidir.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"au Jibun Bank Japonya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
53.1
52.5
53.6
Tem 2025
53.6
52.3
51.7
Haz 2025
51.7
51.8
51.0
May 2025
51.0
52.3
52.4
Nis 2025
52.4
52.4
50.0
Mar 2025
50.0
52.4
53.7
Şub 2025
53.7
52.4
53.0
Oca 2025
53.0
52.1
50.9
Ara 2024
50.9
52.2
50.5
Kas 2024
50.5
52.6
49.7
Eki 2024
49.7
53.0
53.1
Eyl 2024
53.1
53.4
53.7
Ağu 2024
53.7
53.3
53.7
Tem 2024
53.7
52.7
49.4
Haz 2024
49.4
53.4
53.8
May 2024
53.8
53.1
54.3
Nis 2024
54.3
52.9
54.1
Mar 2024
54.1
52.5
50.6
Şub 2024
50.6
51.1
53.1
Oca 2024
53.1
51.7
51.5
Ara 2023
51.5
52.0
52.0
Ara 2023 başlangıç
52.0
52.7
53.7
Kas 2023
53.7
51.7
51.7
Kas 2023 başlangıç
51.7
50.8
50.5
Eki 2023
50.5
51.1
51.1
Eki 2023 başlangıç
51.1
53.6
53.8
Eyl 2023
53.8
53.3
53.3
Eyl 2023 başlangıç
53.3
54.3
54.3
Ağu 2023
54.3
54.3
54.3
Ağu 2023 başlangıç
54.3
53.9
53.8
Tem 2023
53.8
53.9
53.9
Tem 2023 başlangıç
53.9
54.1
54.0
Haz 2023
54.0
54.2
54.2
Haz 2023 başlangıç
54.2
56.2
55.9
May 2023
55.9
56.3
56.3
May 2023 başlangıç
56.3
55.2
55.4
Nis 2023
55.4
54.9
54.9
Nis 2023 başlangıç
54.9
54.6
55.0
Mar 2023
55.0
54.2
54.2
Mar 2023 başlangıç
54.2
53.8
54.0
Şub 2023
54.0
53.6
53.6
Şub 2023 başlangıç
53.6
51.5
50.7
Oca 2023
50.7
52.4
52.4
Oca 2023 başlangıç
52.4
51.4
51.1
Ara 2022
51.1
51.7
51.7
Ara 2022 başlangıç
51.7
51.1
50.3
Kas 2022
50.3
50.0
50.0
Kas 2022 başlangıç
50.0
53.1
53.2
Eki 2022
53.2
53.0
53.0
Eki 2022 başlangıç
53.0
52.1
52.2
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod