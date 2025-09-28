Ekonomik Takvim
Japonya Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) (Japan Core Machinery Orders m/m)
|Düşük
|-4.6%
|-2.4%
|
3.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|1.0%
|
-4.6%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Japonya Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık), söz konusu aydaki Japon Makine şirketleri tarafından alınan toplam yeni sipariş miktarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gemi inşa ve enerji kompleksi işletmeleri, ürünlerine yönelik siparişlerin yüksek volatilitesi nedeniyle hesaplamanın dışında tutulur.
Gösterge, ülkedeki yatırımın ve sanayi üretiminin önemli bir göstergesidir. Makinenin üreticiden sipariş edildiği aşamada veriler kaydedildiğinden, gösterge, sermaye harcamalarındaki eğilimin anlaşılmasına olanak tanır.
Çekirdek Makine Siparişleri göstergesindeki dalgalanmanın, fiili sermaye yatırımından altı ila dokuz ay önce olduğu kabul edilir. Gösterge, dayanıklı mallara ve üretim araçlarına yönelik iç talepteki artışı gösterir.
Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması JPY için olumlu olarak değerlendirilir. Gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY için negatif olarak değerlendirilir. Ancak, aylık harekette önemli sıçramalar olabileceğinden, analiz yapılırken gösterge değerleri üçer aylık dönemler şeklinde dikkate alınmalıdır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) (Japan Core Machinery Orders m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
