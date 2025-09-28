Japonya Büyük Şirketlerin İmalat İş Koşulları Endeksi (BSI), büyük Japon üreticilerin iş ortamına ilişkin değerlendirmesini yansıtır. Büyük ölçüde imalat sanayisine dayanan Japonya ekonomisinin gücünün önemli bir göstergesi olarak kabul edilir.

Endeks, sermayesi en az 1 milyar yen olan imalat şirketlerinin yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayalı olarak hesaplanır. Ülkede bu tür sadece 2.500 şirket vardır.

Endeks, Japon imalat sanayisindeki iş koşullarını ve ülke ekonomisinin genel durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bir hafta sonra yayınlanan Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Endeksinin hareketinin tahmin edilmesine olanak sağlar.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

