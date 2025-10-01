BoJ Tankan Küçük Şirketlerin İmalat Endeksi, küçük sanayi şirketlerinin söz konusu dönem için ekonomik büyüme hızı ve iş koşullarına ilişkin değerlendirmesini yansıtır. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür. Japon şirketlerinin yüzde 99,7'si küçük ve orta ölçekli şirketlerdir, ancak Japonya imalat sanayilerinde büyük şirketler tarafından oluşturulan bir taşeron yapısı vardır.

Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 şirket ankete katılır.

Tankan'ın araştırma öğeleri, iş planlarının fiili ve tahmini maliyetleri, şirketlerdeki iş koşulları, ekonomik ortam, satışlar, gelirler ve sermaye harcamaları dahil olmak üzere tüm şirket faaliyeti unsurlarıdır.

Endeks, ülke genelinde yaklaşık 10.000 şirketin temsilcilerinin katıldığı anketlere dayanır. Japon şirketlerinin temsilcileri, kıdem sistemi nedeniyle yaşlı olma eğilimindedir. Bu nedenle, anketlerde muhafazakar görüşler daha hakimdir. Katılımcılara iş koşulları, arz ve talep, stoklar, üretim hacimleri, istihdam, kârlar vb. hakkında sorular sorulur. Katılımcılar, "Olumlu", "Olumsuz" ve "Değişmedi" olmak üzere üç alternatif arasından seçim yapabilir.

Son değerler: