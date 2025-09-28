Çekirdek TÜFE (Yıllık), Japonya'da hanehalkları tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki tüketiciler perspektifinden fiyatların bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini değerlendirir. Hesaplama, hanehalklarının harcamalarını karakterize eden mal ve hizmetleri içerir, vergileri ve sosyal ödemeleri içermez. Gıda ve enerji fiyatları yüksek volatiliteleri nedeniyle endeks hesaplamasına dahil edilmez.

Endeks ülkedeki enflasyonun ve ekonomik gelişmenin değerlendirilmesi için kullanılır. Çekirdek TÜFE aylık olarak hesaplanır ve gıda ve enerji hariç mal ve hizmet fiyatlarındaki değişimi yansıtır.

TÜFE, fiyat değişikliklerini tüketici perspektifinden hesaplar. Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

Japonya Merkez Bankası genellikle çekirdek TÜFE verilerine daha çok önem verir. Endeks, Japonya'da satın alma eğilimlerindeki ve enflasyondaki değişimi ölçmenin önemli bir yoludur. Japonya'da tüketim son yıllarda durgundu ve tüketim vergisi artışının gelecekte tüketimi daha da azaltması bekleniyor.

