BoJ Tankan Küçük Şirketlerin İmalat Görünümü, küçük sanayi şirketlerinin gelecek çeyrek için ekonomik büyüme hızı ve iş koşullarına ilişkin tahminlerini yansıtır. Katılımcılara iş koşulları, arz ve talep, stoklar, üretim hacimleri, istihdam, kâr vb. hakkında sorular sorulur. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür.

Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 küçük şirket ankete katılır. Küçük şirket tanımı şu şekildedir: toptan satış durumunda, sermaye 100 milyon yenden azdır ve şirketin yüzden az çalışanı vardır; imalat ve diğer durumlarda, sermaye 300 milyon yenden azdır ve çalışan sayısı üç yüz kişiden azdır.

Tankan'ın araştırma öğeleri, iş planlarının fiili ve tahmini maliyetleri, şirketlerdeki iş koşulları, ekonomik ortam, satışlar, gelirler ve sermaye harcamaları dahil olmak üzere tüm şirket faaliyeti unsurlarıdır. Katılımcılar, "Olumlu", "Olumsuz" ve "Değişmedi" olmak üzere üç alternatif arasından seçim yapabilir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş koşullarına ilişkin görünüm, Lehmans Brotherts'ın iflasından sonra keskin bir şekilde düştü. Ancak anketler, görünümün neredeyse iflas öncesi seviyelere ulaştığını göstermektedir. İmalat ve inşaat sektörleri küçülürken toptan, perakende ve hizmet sektörleri yatay şekilde seyretmektedir.

Japonya'da imalat yapan çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme vardır, ancak son yıllarda yaşlanan yöneticiler ve varis eksikliği nedeniyle iflas sorunları yaşanmaktadır.

Son değerler: