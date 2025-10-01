Tankan, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür. BoJ Tankan Küçük Şirketlerin İmalat Dışı Endeksi, küçük Japon şirketlerinin iş ortamına ve ekonomik duruma ilişkin değerlendirmesini yansıtır.

Tankan'ın araştırma öğeleri, iş planlarının fiili ve tahmini maliyetleri, şirketlerdeki iş koşulları, ekonomik ortam, satışlar, gelirler ve sermaye harcamaları dahil olmak üzere tüm şirket faaliyeti unsurlarıdır.

Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 şirket ankete katılır. Katılımcılara iş koşulları, arz ve talep, sipariş hacimleri, istihdam, kâr vb. hakkında sorular sorulur. Katılımcılar, "Olumlu", "Olumsuz" ve "Değişmedi" olmak üzere üç alternatif arasından seçim yapabilir. Anket, şirketin büyüklüğüne ve sektörüne (İmalat ve Hizmetler) göre sıralanarak yayınlanır.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler: