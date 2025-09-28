Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık), Tokyo bölgesindeki hanehalklarının satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki tüketiciler perspektifinden fiyatların bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini değerlendirir. Hesaplama, hanehalklarının harcamalarını karakterize eden mal ve hizmetleri içerir, vergileri ve sosyal ödemeleri içermez.

Tokyo TÜFE, ulusal TÜFE'den daha önce yayınlanır ve ülkedeki enflasyonun ön tahmini olarak hizmet eder.

Ulusal para birimi üzerindeki etkisi her iki yöne de olabilir: genel olarak, tüketici fiyat endeksindeki artış, faiz oranlarında da artışa neden olabilir, bu da ulusal para biriminin güçlenmesine yol açabilir. Ancak durgunlukta TÜFE'deki artış daha şiddetli şekilde ekonomik gerilemeye ve ulusal para biriminde düşüşe yol açabilir.

Hesaplama, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen perakende fiyatlarına ilişkin istatistiksel anketten elde edilen perakende fiyatları kullanılır. TÜFE istatistiklerin toplanması, Ağustos 1946'dan beri yürütülmektedir. Bununla birlikte, genel TÜFE istatistikleri, "Tokyo Büyükşehir Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi" gibi tek bölge fiyat endeksi aksine ulusal çapta veriyi ifade etmek üzere "Tüketici Fiyat Endeksi" olarak adlandırılır.

Tokyo çok büyük bir şehirdir ve fiyatlar genellikle diğer bölgelere göre daha yüksektir. Özellikle, kiraların diğer alanlardan birkaç kat daha yüksek olduğu yerler var ve bu da tüketimin baskılanmasına yol açmaktadır. Ancak ortalama gelir de fazla olduğu için tüketim durumu illaki azalacak olarak değerlendirilemez.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

