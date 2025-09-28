Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık), Tokyo bölgesindeki hanehalklarının satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki tüketiciler perspektifinden fiyatların bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini değerlendirir. Hesaplama, hanehalklarının harcamalarını karakterize eden mal ve hizmetleri içerir, vergileri ve sosyal ödemeleri içermez. Taze gıda fiyatları hava koşullarından kaynaklanan yüksek volatiliteleri nedeniyle endeks hesaplamasına dahil edilmez.

Tokyo TÜFE, ulusal TÜFE'den daha önce yayınlanır ve ülkedeki enflasyonun ön tahmini olarak hizmet eder.

Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir. Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık olarak hesaplanır ve Tokyo'da taze gıda dışındaki mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtır.

TÜFE, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından aylık olarak toplanan verilere dayalı olarak hesaplanır. Ürünün tüketici tarafından fiilen satın alındığı sıradaki perakende fiyatında meydana gelen değişimi yansıtır. İki türü vardır: "Tokyo Bölgesi" ve "Ülke Çapında". Tüm ürünleri içeren "genel endeks"e ek olarak, büyük fiyat dalgalanmalarına sahip kalemleri içermeyen ayrı şekilde “kolay bozulan gıdalar hariç genel endeks” de bulunur.

Gösterge, nüfusun yaşam standardını yansıtır ve genellikle "ekonomik termometre" olarak da adlandırılır ve ayrıca ekonomi politikası belirlemede kullanılan önemli bir göstergedir.

Son değerler: