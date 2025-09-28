TÜFE (Yıllık), Japonya'da hanehalkları tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki tüketiciler perspektifinden fiyatların bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini değerlendirir. Hesaplama, hanehalklarının harcamalarını karakterize eden mal ve hizmetleri içerir, vergileri ve sosyal ödemeleri içermez. Endeks, ülkedeki enflasyonu değerlendirmek için kullanılır.

Genel olarak TÜFE, satın alma eğilimlerindeki ve enflasyondaki değişimi ölçmenin önemli bir yoludur. Ulusal para birimi üzerindeki etkisi her iki yöne de olabilir: genel olarak, tüketici fiyat endeksindeki artış, faiz oranlarında da artışa neden olabilir, bu da ulusal para biriminin güçlenmesine yol açabilir. Ancak durgunlukta TÜFE'deki artış daha şiddetli şekilde ekonomik gerilemeye ve ulusal para biriminde düşüşe yol açabilir.

Endeks hesaplamasında kullanılan her bir kalemin ağırlığı, İçişleri Bakanlığı ve İstatistik Bürosu tarafından yapılan hanehalkı anketi sonuçlarına dayanır. Hesaplama, İçişleri Bakanlığı ve İstatistik Bürosu tarafından gerçekleştirilen perakende fiyatlarına ilişkin istatistiksel anketten elde edilen perakende fiyatları kullanılır.

Hanehalkı tüketim yapısı sabittir, yani gösterge, fiyat dalgalanmalarıyla bağlantılı sabit tüketim harcamalarındaki değişiklikleri gösterir. Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir. Ayrıca endeks, çeşitli ekonomik tedbirlere ve emekli maaşlarının revizyonuna karar verilirken de dikkate alınır.

Son değerler: