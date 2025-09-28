Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık), söz konusu çeyrekteki Japonya'da üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır. Hesaplama, kişisel tüketimi, devlet harcamalarını, tüm şirketlerin maliyetlerini ve ülkenin net ihracatını dikkate alır.

GSYİH, ülke ekonomisinin gücünün sayısal bir göstergesidir. GSYİH açısından dünya ülkeleri sıralamasında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer almaktadır.

Japonya, kişi başına en yüksek gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) ve en düşük enflasyona sahip ülkedir. Ancak Japonya doğal kaynaklar açısından dezavantajlı konumdadır. Ülke topraklarının çoğu nüfus tarafından işgal edilmiştir, bu nedenle hayvancılık ve tarım için çok az toprak kalmıştır. Japonya, neredeyse hiç tarımsal işgücü olmayan, oldukça kentleşmiş bir ülke haline gelmiştir. Bunun yerine, işgücü hizmet sektöründe yoğunlaşmıştır.

Endeks değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, yen fiyatları için olumlu olarak görülür.

Son değerler: