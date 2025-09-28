Ekonomik Takvim
Tokyo Gıda ve Enerji Harici Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)
|Yüksek
|2.5%
|3.0%
|
3.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.3%
|
2.5%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Tokyo Gıda ve Enerji Harici Tüketici Fiyat Endeksi, Tokyo'nun 23 Ku bölgesindeki hanehalklarının satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Endeks, gıda ve enerji dışındaki mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi hesaplar.
Tokyo 23 idari bölgeden (Ku) ve diğer bölgelerden (Shi) oluşur. 23 belediye Tokyo'nun çekirdeğini oluşturur. Fiyat endeksi, bu 23 idari bölgeye ait verilere dayalı olarak hesaplanır.
Endeks, söz konusu aydaki tüketiciler perspektifinden fiyatların bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini değerlendirir. Hesaplama, hanehalklarının harcamalarını karakterize eden mal ve hizmetleri içerir, vergileri ve sosyal ödemeleri içermez. Gıda ve enerji fiyatları yüksek volatiliteleri nedeniyle endeks hesaplamasına dahil edilmez.
Tokyo TÜFE, ulusal TÜFE'den daha önce yayınlanır ve ülkedeki enflasyonun ön tahmini olarak hizmet eder. Tokyo Gıda ve Enerji Harici Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık olarak hesaplanır ve Tokyo'da gıda ve enerji dışındaki mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtır.
Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Tokyo Gıda ve Enerji Harici Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
