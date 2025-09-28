Ekonomik Takvim
Japonya Hanehalkı Harcamaları (Aylık) (Japan Household Spending m/m)
|Orta
|1.7%
|0.2%
|
-5.2%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-3.3%
|
1.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Japonya Hanehalkı Harcamaları Endeksi (Aylık), söz konusu aydaki Japonya'da hanehalkları tarafından harcanan toplam para miktarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Endeks, ülkedeki hanehalklarının istatistiksel örneklemine dayalı olarak hesaplanır.
Japonya'da dört mevsim olduğu için aylık karşılaştırma mevsimlerden etkilenir. Özellikle yaz aylarında tüketim kışa göre daha hareketli olma eğilimindedir. Ancak aşırı sıcak yıllarda ev dışında zaman geçirme daha az olduğu için yaz aylarında tüketim azalabilmektedir. Japonya'da Nisan yılın başlangıcı olduğu için Mart ve Nisan aylarında tüketim artar.
Hesaplama gıda, konut, kamu hizmetleri, mobilya, giyim, sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim, eğlence vb. harcamaları içerir.
Endeks, ekonomik büyümenin ve tüketici iyimserliğinin bir göstergesi olarak görülür. Ülkedeki enflasyon seviyesinin tahmin edilmesine olanak sağlar.
Hanehalkı harcamaları, tüketici harcamalarının enflasyona göre ayarlanmış değerlerindeki değişimi yansıtır. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Hanehalkı Harcamaları (Aylık) (Japan Household Spending m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
