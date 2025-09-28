TakvimBölümler

Japonya İhracat Hacmi (Yıllık) (Japan Exports y/y)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Japonya Gümrükleri (Japan Customs)
Sektör:
Ticaret
Orta -0.1% -1.2%
-2.6%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
-1.4%
-0.1%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Japonya İhracat Hacmi (Yıllık), söz konusu aydaki mal ve hizmet ihracat hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. İhracata ilişkin bilgiler, Japonya'nın dış ticaret faaliyetini ve ülke dışındaki Japon yapımı mallara olan talebi değerlendirmek için kullanılır.

Amerika Birleşik Devletlerinin "finansal krizinin" etkileri nedeniyle Japonya da 100 yılda bir meydana geldiği söylenen bir "küresel durgunluk" ile karşı karşıya kalmış ve hem ihracat hem de ithalat keskin bir şekilde düşmüştür.

Japonya'nın ihracatının ana kalemleri otomobiller ve otomobil parçaları, yarı iletkenler gibi elektronik parçalar ve çeliktir. "Yarı iletkenler ve diğer elektronik bileşenler" ağırlıklı olarak Tayvan, Hong Kong ve Kore gibi Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. Çelik ağırlıklı olarak Çin, Tayland ve Kore'ye ihraç edilmektedir.

Geçmişte elektronik ürünler Japonya'nın ihracatın önemli bir bölümünü oluşturuyordu, ancak şimdi piyasalar yabancı ürünler tarafından boğulmuş durumdadır. Ayrıca, Japon animasyon endüstrisi tüm dünyada ünlüdür, ancak kâr modeliyle ilgili sorunlar nedeniyle, animasyonun ihracat değerine yansıması pek olası değildir.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Japonya İhracat Hacmi (Yıllık) (Japan Exports y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-0.1%
-1.2%
-2.6%
Tem 2025
-2.6%
3.4%
-0.5%
Haz 2025
-0.5%
3.4%
-1.7%
May 2025
-1.7%
3.4%
2.0%
Nis 2025
2.0%
7.4%
4.0%
Mar 2025
3.9%
6.7%
11.4%
Şub 2025
11.4%
0.1%
7.3%
Oca 2025
7.2%
-1.0%
2.8%
Ara 2024
2.8%
-0.3%
3.8%
Kas 2024
3.8%
0.3%
3.1%
Eki 2024
3.1%
2.6%
-1.7%
Eyl 2024
-1.7%
5.8%
5.5%
Ağu 2024
5.6%
7.3%
10.2%
Tem 2024
10.3%
8.4%
5.4%
Haz 2024
5.4%
12.6%
13.5%
May 2024
13.5%
13.3%
8.3%
Nis 2024
8.3%
14.1%
7.3%
Mar 2024
7.3%
9.9%
7.8%
Şub 2024
7.8%
8.7%
11.9%
Oca 2024
11.9%
9.4%
9.7%
Ara 2023
9.8%
0.0%
-0.2%
Kas 2023
-0.2%
3.0%
1.6%
Eki 2023
1.6%
6.3%
4.3%
Eyl 2023
4.3%
-2.1%
-0.8%
Ağu 2023
-0.8%
-0.5%
-0.3%
Tem 2023
-0.3%
0.8%
1.5%
Haz 2023
1.5%
-1.3%
0.6%
May 2023
0.6%
-0.1%
2.6%
Nis 2023
2.6%
5.1%
4.3%
Mar 2023
4.3%
3.3%
6.5%
Şub 2023
6.5%
-5.7%
3.5%
Oca 2023
3.5%
2.7%
11.5%
Ara 2022
11.5%
12.0%
20.0%
Kas 2022
20.0%
23.9%
25.3%
Eki 2022
25.3%
31.1%
28.9%
Eyl 2022
28.9%
20.5%
22.0%
Ağu 2022
22.1%
18.2%
19.0%
Tem 2022
19.0%
20.9%
19.3%
Haz 2022
19.4%
14.6%
15.8%
May 2022
15.8%
23.5%
12.5%
Nis 2022
12.5%
-3.9%
14.7%
Mar 2022
14.7%
17.4%
19.1%
Şub 2022
19.1%
1.2%
9.6%
Oca 2022
9.6%
27.9%
17.5%
Ara 2021
17.5%
37.2%
20.5%
Kas 2021
20.5%
13.1%
9.4%
Eki 2021
9.4%
1.1%
13.0%
Eyl 2021
13.0%
10.0%
26.2%
Ağu 2021
26.2%
21.0%
37.0%
Tem 2021
37.0%
49.8%
48.6%
1234
