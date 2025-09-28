Japonya İhracat Hacmi (Yıllık), söz konusu aydaki mal ve hizmet ihracat hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. İhracata ilişkin bilgiler, Japonya'nın dış ticaret faaliyetini ve ülke dışındaki Japon yapımı mallara olan talebi değerlendirmek için kullanılır.

Amerika Birleşik Devletlerinin "finansal krizinin" etkileri nedeniyle Japonya da 100 yılda bir meydana geldiği söylenen bir "küresel durgunluk" ile karşı karşıya kalmış ve hem ihracat hem de ithalat keskin bir şekilde düşmüştür.

Japonya'nın ihracatının ana kalemleri otomobiller ve otomobil parçaları, yarı iletkenler gibi elektronik parçalar ve çeliktir. "Yarı iletkenler ve diğer elektronik bileşenler" ağırlıklı olarak Tayvan, Hong Kong ve Kore gibi Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. Çelik ağırlıklı olarak Çin, Tayland ve Kore'ye ihraç edilmektedir.

Geçmişte elektronik ürünler Japonya'nın ihracatın önemli bir bölümünü oluşturuyordu, ancak şimdi piyasalar yabancı ürünler tarafından boğulmuş durumdadır. Ayrıca, Japon animasyon endüstrisi tüm dünyada ünlüdür, ancak kâr modeliyle ilgili sorunlar nedeniyle, animasyonun ihracat değerine yansıması pek olası değildir.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler: