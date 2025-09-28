BoJ Banka Kredileri (Yıllık), söz konusu aydaki Japon bankalarındaki tüm geri ödenmemiş kredilerin miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır.

Japonya Merkez Bankası negatif faiz oranı, yani sıfırın altında bir faiz oranı belirlemiştir. Bu, ekonomiyi canlandırmak adına kullanılan geleneksel olmayan bir para politikasıdır.

Japonya Merkez Bankası Banka Kredileri, Japonya Merkez Bankasında vadesiz hesabı olan bankalara verilen kredileri ifade eder. Üç borç verme türü vardır: iskonto senetleri, borç senetleri ve kredili mevduat hesapları. İskonto senetleri, finansal kuruluşun, iskonto uygunluk kriterlerini karşılamak adına ticari ortaktan iskonto ettiği ticari senetlerin yeniden iskonto edilmesidir. Borç senetleri, emre yazılı adi senetleri, devlet tahvillerini, kısa vadeli devlet tahvillerini, devlet garantili tahvilleri, FILP acente tahvillerini, belediye tahvillerini, finansal tahvilleri, genel şirket tahvillerini, yen cinsinden yabancı tahvilleri vb. içerir. Kredilerin esnek bir şekilde kullanımı için, finans kuruluşları Japonya Merkez Bankasının ana şubesine peşin olarak teminat sağlar. Kredili mevduat hesapları, bankaların Japonya Merkez Bankasındaki vadesiz hesabından borç almasına olanak tanır.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir. Artan kredi hacimleri, iyileşen iş koşullarına ve artan yatırımlara işaret eder. Bununla birlikte, Japon yeni, yurt içi göstergelerden ziyade dış göstergelerden daha fazla etkilenme eğilimindedir.

Son değerler: