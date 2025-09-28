BoJ Ağırlıklı Medyan Çekirdek TÜFE (Yıllık), söz konusu aydaki gıda ve enerji fiyatları hariç mal ve hizmet fiyatlarının ağırlıklı ortalamasının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde olarak değişimini yansıtır. Mevsimsel dalgalanmalara veya hükümet düzenlemelerine en duyarlı olan en volatil bileşenlerin hariç tutulduğu TÜFE, en güvenilir olarak kabul edilir.

Volatil gıda ve enerji fiyatları Çekirdek TÜFE hesaplamasına dahil edilmez. Ayrıca, bileşenlere ayrı ayrı ağırlıklar atanır (2015 baz yılı hanehalkı harcama yapısına göre). Hükümet, Ağırlıklı Medyan Çekirdek TÜFE verilerini resmi istatistiklerin bir parçası olarak yayınlar. Aylık veriler, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna doğru açıklanır.

Hesaplama, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen perakende fiyatlarına ilişkin istatistiksel anketten elde edilen perakende fiyatları kullanılır. İstatistiklerin toplanması, Ağustos 1946'dan beri yürütülmektedir. Aynı zamanda, genel istatistikler Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi olarak da adlandırılır.

Ağırlıklı Medyan Çekirdek TÜFE'deki artış, tüketici sepetinin fiyatlarının baz döneme göre arttığını yansıtır, yani ülkedeki yaşam maliyetinin arttığını gösterir. Hızlanan TÜFE artışı, tüketici enflasyonunda hızlanmaya işaret eder.

Endeks değerinin beklenen değerden daha yüksek olması genellikle JPY fiyatları için olumlu olarak kabul edilir (çünkü BoJ enflasyonla mücadele etmek için faiz oranları artırabilir ve bu da yabancı yatırımı çekebilir).

