TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Japonya İmalat Makinesi Siparişleri (Yıllık) (Japan Machine Tool Orders y/y)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Japonya Makine Araçları Üreticileri Birliği (Japan Machine Tool Builders' Association)
Sektör:
İş
Düşük N/D
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

İmalat Makinesi Siparişleri (Yıllık), Japonya İmalat Makinesi Üreticileri Birliği tarafından aylık olarak yayınlanır. Gösterge, Japonya'daki imalat makinesi üreticileri tarafından alınan tüm siparişlerin değerindeki değişimi yansıtır.

Rapor iki versiyonda yayınlanır: ön ve nihai. Her ikisi de genellikle iyi bir şekilde korelasyon gösterir, bu nedenle ön yayına daha fazla dikkat edilir.

İmalat makineleri ve endüstriyel ekipmanlar üretim araçlarıdır. Bu nedenle, gösterge imalat sektöründeki sermaye harcaması ve faaliyetin öncü göstergesi olarak kabul edilir: imalat makinelerine olan siparişlerdeki artış, üretimdeki artıştan önce gelir. Tersine, imalat makinelerine olan siparişlerde azalma olumsuz bir faktördür, bu, yatırımcılar için ekonomik ortamda belirsizlik, üretimde olası düşüş ve işlerde azalma anlamına gelir.

Endeks, üretimin ve ekonominin durumunun öncü bir göstergesi olarak kabul edildiğinden, göstergenin yayınlanması Japon yeni fiyatları üzerinde bir miktar etki oluşturabilir. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Japonya İmalat Makinesi Siparişleri (Yıllık) (Japan Machine Tool Orders y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
Tem 2025
N/D
-0.5%
Haz 2025
-0.5%
3.4%
May 2025
3.4%
7.7%
Nis 2025
7.7%
11.4%
Mar 2025
11.4%
3.5%
Şub 2025
3.4%
4.7%
Oca 2025
4.7%
12.6%
Ara 2024
11.2%
3.0%
Kas 2024
3.0%
9.4%
Eki 2024
9.3%
-6.4%
Eyl 2024
-6.5%
-3.5%
Ağu 2024
-3.5%
8.4%
Tem 2024
8.4%
9.7%
Haz 2024
9.7%
4.2%
May 2024
4.2%
-11.6%
Nis 2024
-11.6%
-8.5%
Mar 2024
-8.5%
-8.0%
Şub 2024
-8.0%
-14.1%
Oca 2024
-14.1%
-9.6%
Ara 2023
-9.9%
-13.6%
Kas 2023
-13.6%
-20.6%
Eki 2023
-20.6%
-11.2%
Eyl 2023
-11.2%
-17.5%
Ağu 2023
-17.6%
-19.7%
Tem 2023
-19.8%
-22.2%
Haz 2023
-21.7%
-22.2%
May 2023
-22.2%
-14.4%
Nis 2023
-12.7%
-15.2%
Mar 2023
-15.2%
-10.7%
Şub 2023
-10.7%
-9.7%
Oca 2023
-9.7%
1.0%
Ara 2022
1.0%
-7.8%
Kas 2022
-7.8%
-5.5%
Eki 2022
-5.4%
4.3%
Eyl 2022
4.3%
10.7%
Ağu 2022
10.7%
5.5%
Tem 2022
5.5%
17.1%
Haz 2022
17.1%
23.7%
May 2022
23.7%
25.0%
Nis 2022
25.0%
30.2%
Mar 2022
30.2%
31.6%
Şub 2022
31.6%
61.4%
Oca 2022
61.4%
40.5%
Ara 2021
40.5%
64.0%
Kas 2021
64.0%
81.5%
Eki 2021
81.5%
71.9%
Eyl 2021
71.9%
85.2%
Ağu 2021
86.2%
93.4%
Tem 2021
93.4%
96.6%
12345
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod