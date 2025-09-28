İmalat Makinesi Siparişleri (Yıllık), Japonya İmalat Makinesi Üreticileri Birliği tarafından aylık olarak yayınlanır. Gösterge, Japonya'daki imalat makinesi üreticileri tarafından alınan tüm siparişlerin değerindeki değişimi yansıtır.

Rapor iki versiyonda yayınlanır: ön ve nihai. Her ikisi de genellikle iyi bir şekilde korelasyon gösterir, bu nedenle ön yayına daha fazla dikkat edilir.

İmalat makineleri ve endüstriyel ekipmanlar üretim araçlarıdır. Bu nedenle, gösterge imalat sektöründeki sermaye harcaması ve faaliyetin öncü göstergesi olarak kabul edilir: imalat makinelerine olan siparişlerdeki artış, üretimdeki artıştan önce gelir. Tersine, imalat makinelerine olan siparişlerde azalma olumsuz bir faktördür, bu, yatırımcılar için ekonomik ortamda belirsizlik, üretimde olası düşüş ve işlerde azalma anlamına gelir.

Endeks, üretimin ve ekonominin durumunun öncü bir göstergesi olarak kabul edildiğinden, göstergenin yayınlanması Japon yeni fiyatları üzerinde bir miktar etki oluşturabilir. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

