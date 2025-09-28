Fazla Mesai Ücreti (Yıllık), söz konusu aydaki mesai saatleri dışında ve hafta sonu yapılan işlere ilişkin ödenen ücretlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır.

Japonya'da bir haftalık normal çalışma süresi 40 saattir. Bir çalışan haftada 40 saatten fazla çalışıyorsa, şirket çalışana fazla mesai ücreti öder (yönetim pozisyonunda çalışmıyorsa). Şirket çalışanları düzenli olarak fazla mesai yapıyorsa, şirket ayrı bir sözleşme hazırlayarak Çalışma Standartları Denetleme Ofisine sunmalıdır. Japonya'da fazla mesai ücretleri iş kanununa göre standartlaştırılır ve çalışılan süreye bağlıdır.

Ek olarak, fazla mesai ücreti Japonya'da genellikle adil bir şekilde ödenmez, ancak bu duruma rağmen Japonlar greve gitmemektedir veya iş değiştirmemektedir, çünkü sık iş değişikliği Japon topluluğu tarafından olumsuz olarak algılanır ve gelecekteki iş alımını etkileyeceğine inanılır.

Japonya'da, ekonomik toparlanmaya rağmen, fazla mesai ücretleri de dahil olmak üzere, çalışanların ücretleri çok az değişmiştir. Buna ek olarak, geçmişte çoğu insanın geliri benzer olduğu için Japonya uzun zamandır orta sınıf bir toplum olarak adlandırılıyordu. Ancak 2000'li yıllardan bu yana gelir uçurumu genişledi. Dolayısıyla ücretlerin dağılımı iki tepeli bir grafik haline geldi.

Genel olarak, ücretlerin ve fazla mesai ücretlerinin artışı, ekonominin genişlemesini yansıtır. Ancak, bu veriler Japonya'da fazla değişmediğinden, Fazla Mesai Ücreti göstergesinin yen fiyatları üzerindeki etkisi oldukça düşüktür.

Son değerler: