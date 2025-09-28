TakvimBölümler

Japonya Ekonomi Gözlemcileri Endeksi (Mevcut Koşullar) (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Kabine Ofisi (Cabinet Office)
Sektör:
Para
Japonya Ekonomi Gözlemcileri Endeksi (Mevcut Koşullar), Japonya'nın ekonomik eğilimlerini yansıtır. Ülkedeki hanehalklarının, şirketlerin ve genel istihdamın faaliyetlerin dayanır.

Endeks, bölgesel ekonomiyle ilgili faaliyetleri yakından gözlemlemelerine olanak sağlayan işlere sahip 2.000 çalışanın katıldığı ankete dayalı olarak hesaplanır. Anket sonuçları, ekonomik eğilimleri değerlendirmek adına temel materyal olarak kullanılabilir. 50'nin üzerindeki değerler iyimserliği, 50'nin altındaki değerler ise karamsarlığı ifade eder.

Daha hızlı ve daha doğru bir resim elde etmek adına Bakanlar Kurulu, her bölge için özel bir "Bölgesel Araştırma Kuruluşu" ve elde edilen verileri toplamak ve analiz etmek için "Koordinatör Araştırma Kuruluşu" tayin eder. Anket 11 bölgeyi kapsar: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu ve Okinawa. Ve, büyük mağazalar, süpermarketler, bakkallar, taksiler vb. gibi perakende ve eğlence sektörlerinde çalışan kişileri içerir.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Japonya Ekonomi Gözlemcileri Endeksi (Mevcut Koşullar) (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
46.7
46.1
45.2
Tem 2025
45.2
45.9
45.0
Haz 2025
45.0
47.2
44.4
May 2025
44.4
41.2
42.6
Nis 2025
42.6
45.7
45.1
Mar 2025
45.1
46.6
45.6
Şub 2025
45.6
49.5
48.6
Oca 2025
48.6
51.0
49.0
Ara 2024
49.9
48.6
49.4
Kas 2024
49.4
45.9
47.5
Eki 2024
47.5
50.0
47.8
Eyl 2024
47.8
51.3
49.0
Ağu 2024
49.0
49.2
47.5
Tem 2024
47.5
47.3
47.0
Haz 2024
47.0
46.6
45.7
May 2024
45.7
48.3
47.4
Nis 2024
47.4
51.1
49.8
Mar 2024
49.8
52.9
51.3
Şub 2024
51.3
51.9
50.2
Oca 2024
50.2
50.8
51.8
Ara 2023
50.7
49.6
49.5
Kas 2023
49.5
49.8
49.5
Eki 2023
49.5
51.9
49.9
Eyl 2023
49.9
54.2
53.6
Ağu 2023
53.6
54.2
54.4
Tem 2023
54.4
54.5
53.6
Haz 2023
53.6
55.0
55.0
May 2023
55.0
54.1
54.6
Nis 2023
54.6
52.8
53.3
Mar 2023
53.3
50.4
52.0
Şub 2023
52.0
48.3
48.5
Oca 2023
48.5
48.1
48.7
Ara 2022
47.9
49.1
48.1
Kas 2022
48.1
49.3
49.9
Eki 2022
49.9
47.1
48.4
Eyl 2022
48.4
44.7
45.5
Ağu 2022
45.5
48.4
43.8
Tem 2022
43.8
53.6
52.9
Haz 2022
52.9
52.4
54.0
May 2022
54.0
49.2
50.4
Nis 2022
50.4
42.9
47.8
Mar 2022
47.8
37.8
37.7
Şub 2022
37.7
47.2
37.9
Oca 2022
37.9
56.6
57.5
Ara 2021
56.4
56.2
56.3
Kas 2021
56.3
49.0
55.5
Eki 2021
55.5
55.9
42.1
Eyl 2021
42.1
21.1
34.7
Ağu 2021
34.7
34.9
48.4
Tem 2021
48.4
60.1
47.6
