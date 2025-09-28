Ekonomik Takvim
Japonya Ekonomi Gözlemcileri Endeksi (Mevcut Koşullar) (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)
|Düşük
|46.7
|46.1
|
45.2
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|46.7
|
46.7
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Japonya Ekonomi Gözlemcileri Endeksi (Mevcut Koşullar), Japonya'nın ekonomik eğilimlerini yansıtır. Ülkedeki hanehalklarının, şirketlerin ve genel istihdamın faaliyetlerin dayanır.
Endeks, bölgesel ekonomiyle ilgili faaliyetleri yakından gözlemlemelerine olanak sağlayan işlere sahip 2.000 çalışanın katıldığı ankete dayalı olarak hesaplanır. Anket sonuçları, ekonomik eğilimleri değerlendirmek adına temel materyal olarak kullanılabilir. 50'nin üzerindeki değerler iyimserliği, 50'nin altındaki değerler ise karamsarlığı ifade eder.
Daha hızlı ve daha doğru bir resim elde etmek adına Bakanlar Kurulu, her bölge için özel bir "Bölgesel Araştırma Kuruluşu" ve elde edilen verileri toplamak ve analiz etmek için "Koordinatör Araştırma Kuruluşu" tayin eder. Anket 11 bölgeyi kapsar: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu ve Okinawa. Ve, büyük mağazalar, süpermarketler, bakkallar, taksiler vb. gibi perakende ve eğlence sektörlerinde çalışan kişileri içerir.
Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Ekonomi Gözlemcileri Endeksi (Mevcut Koşullar) (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın