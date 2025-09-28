Japonya Ekonomi Gözlemcileri Endeksi (Mevcut Koşullar), Japonya'nın ekonomik eğilimlerini yansıtır. Ülkedeki hanehalklarının, şirketlerin ve genel istihdamın faaliyetlerin dayanır.

Endeks, bölgesel ekonomiyle ilgili faaliyetleri yakından gözlemlemelerine olanak sağlayan işlere sahip 2.000 çalışanın katıldığı ankete dayalı olarak hesaplanır. Anket sonuçları, ekonomik eğilimleri değerlendirmek adına temel materyal olarak kullanılabilir. 50'nin üzerindeki değerler iyimserliği, 50'nin altındaki değerler ise karamsarlığı ifade eder.

Daha hızlı ve daha doğru bir resim elde etmek adına Bakanlar Kurulu, her bölge için özel bir "Bölgesel Araştırma Kuruluşu" ve elde edilen verileri toplamak ve analiz etmek için "Koordinatör Araştırma Kuruluşu" tayin eder. Anket 11 bölgeyi kapsar: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu ve Okinawa. Ve, büyük mağazalar, süpermarketler, bakkallar, taksiler vb. gibi perakende ve eğlence sektörlerinde çalışan kişileri içerir.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler: