日本消費者信頼感指標 (Japan Consumer Confidence Index)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
内閣府 (Cabinet Office)
セクター
消費者
N/D 35.1
35.8
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

消費者信頼感指数は、経済活動に関する個人の感情を反映するもので、経済に対する消費者マインドをアンケート調査して指数化した景気指標です。この指数は、全体的な生活水準、所得水準、雇用、耐久財購入の意欲などの消費者の意見を含む8,000世帯以上の調査に基づいています。

日本経済の短期的な見通しは、消費者信頼感指数に基づいて測定されます。予想を上回る読みは日本円にとってプラスと見られます。

この調査では、経済動向を評価するための基本的なツールとして、消費者の認識の変化、価格の予想、および主要な耐久消費財の購入/交換の変化を素早く把握することを目指しています。

2000年以降、日本は格差社会が顕著になり、低所得層と高所得層で消費活動に大きな差が見られます。

消費者信頼感指数は、一般的に個人消費やＧＤＰとの相関性が高く、これらの先行指標とされています。日本国内においても、日本の消費者信頼感指数よりも米国の消費者信頼指数が重視されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本消費者信頼感指標 (Japan Consumer Confidence Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
35.1
35.8
10月 2025
35.8
34.8
35.3
9月 2025
35.3
34.6
34.9
8月 2025
34.9
33.2
33.7
7月 2025
33.7
33.3
34.5
6月 2025
34.5
33.3
32.8
5月 2025
32.8
30.3
31.2
4月 2025
31.2
33.9
34.1
3月 2025
34.1
34.7
35.0
2月 2025
35.0
34.8
35.2
1月 2025
35.2
35.8
36.2
12月 2024
36.2
35.7
36.4
11月 2024
36.4
36.0
36.2
10月 2024
36.2
38.0
36.9
9月 2024
36.9
38.1
36.7
8月 2024
36.7
36.9
36.7
7月 2024
36.7
35.3
36.4
6月 2024
36.4
35.9
36.2
5月 2024
36.2
38.0
38.3
4月 2024
38.3
39.3
39.5
3月 2024
39.5
38.1
39.1
2月 2024
39.1
39.3
38.0
1月 2024
38.0
37.4
37.2
12月 2023
37.2
35.8
36.1
11月 2023
36.1
35.4
35.7
10月 2023
35.7
35.6
35.2
9月 2023
35.2
36.6
36.2
8月 2023
36.2
36.6
37.1
7月 2023
37.1
36.0
36.2
6月 2023
36.2
35.6
36.0
5月 2023
36.0
34.6
35.4
4月 2023
35.4
32.4
33.9
3月 2023
33.9
30.9
31.1
2月 2023
31.1
30.5
31.0
1月 2023
31.0
29.3
30.3
12月 2022
30.3
29.1
28.6
11月 2022
28.6
30.2
29.9
10月 2022
29.9
31.5
30.8
9月 2022
30.8
31.2
32.5
8月 2022
32.5
31.0
30.2
7月 2022
30.2
33.0
32.1
6月 2022
32.1
33.4
34.1
5月 2022
34.1
33.9
33.0
4月 2022
33.0
33.9
32.8
3月 2022
32.8
35.9
35.3
2月 2022
35.3
37.8
36.7
1月 2022
36.7
39.1
39.1
12月 2021
39.1
39.1
39.2
11月 2021
39.2
38.4
39.2
10月 2021
39.2
37.2
37.8
12345
