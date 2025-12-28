カレンダーセクション

日本住宅着工件数前年比 (Japan Housing Starts y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
国土交通省 (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
セクター
ハウジング
-8.5% 8.9%
3.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
-5.6%
-8.5%
次の発表 実際 予測
住宅着工件数前年比は、報告月に開始された新規住宅建設プロジェクト数の前年同月と比較した変化を反映しています。国土交通省は報告された月の最終日に関連データを公開します。

ボリュームは季節やその他の要因に大きく依存するため、月ごとの建設データの比較は困難です。たとえば、日本の建設量は、梅雨後と夏に増加します。 寒い地域では、晩秋に建設が大幅に減少します。したがって、建設のダイナミクスは、前年比の指標に最もよく反映されます。

建設を開始する前に、会社は建設開始通知を提出する必要があります。指標はこれらの通知に基づいて計算されます。企業は、建設エリアと推定コストを示します。これにより、他のタイプの生産活動(たとえば、建築材料の生産)および建設部門での雇用への影響を評価することができます。さらに、新築住宅の需要が増加すると、新しい家具や家電製品など、新しい住宅購入者に必要な他の製品に対する需要が増加する可能性があります。一般的に、新築住宅の需要の増加は、人口福祉の発展を指します。

したがって、住宅着工件数の高い値は、日本円相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本住宅着工件数前年比 (Japan Housing Starts y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-8.5%
8.9%
3.2%
10月 2025
3.2%
-18.9%
-7.3%
9月 2025
-7.3%
-13.6%
-9.8%
8月 2025
-9.8%
-5.7%
-9.7%
7月 2025
-9.7%
-4.2%
-15.6%
6月 2025
-15.6%
-0.5%
-34.4%
5月 2025
-34.4%
-21.0%
-26.6%
4月 2025
-26.6%
36.2%
39.1%
3月 2025
39.1%
0.6%
2.4%
2月 2025
2.4%
-2.2%
-4.6%
1月 2025
-4.6%
-1.7%
-2.5%
12月 2024
-2.5%
-1.8%
-1.8%
11月 2024
-1.8%
0.5%
-2.9%
10月 2024
-2.9%
1.1%
-0.6%
9月 2024
-0.6%
-0.1%
-5.1%
8月 2024
-5.1%
0.0%
-0.2%
7月 2024
-0.2%
0.4%
-6.7%
6月 2024
-6.7%
-1.3%
-5.2%
5月 2024
-5.3%
9.0%
13.9%
4月 2024
13.9%
-8.6%
-12.8%
3月 2024
-12.8%
-5.2%
-8.2%
2月 2024
-8.2%
-5.6%
-7.5%
1月 2024
-7.5%
-5.1%
-4.0%
12月 2023
-4.0%
-5.5%
-8.5%
11月 2023
-8.5%
-7.2%
-6.3%
10月 2023
-6.3%
-8.9%
-6.8%
9月 2023
-6.8%
-7.5%
-9.4%
8月 2023
-9.4%
-3.1%
-6.7%
7月 2023
-6.7%
-4.8%
6月 2023
-4.8%
-1.2%
3.5%
5月 2023
3.5%
-4.1%
-11.9%
4月 2023
-11.9%
0.3%
-3.2%
3月 2023
-3.2%
0.5%
-0.3%
2月 2023
-0.3%
1.0%
6.6%
1月 2023
6.6%
-1.3%
-1.7%
12月 2022
-1.7%
-1.2%
-1.4%
11月 2022
-1.4%
-1.1%
-1.8%
10月 2022
-1.8%
-1.1%
1.1%
9月 2022
1.0%
-1.7%
4.6%
8月 2022
4.6%
-2.3%
-5.4%
7月 2022
-5.4%
-1.2%
-2.2%
6月 2022
-2.2%
-0.5%
-4.3%
5月 2022
-4.3%
1.1%
2.4%
4月 2022
2.2%
1.4%
6.0%
3月 2022
6.0%
1.7%
6.3%
2月 2022
6.3%
2.6%
2.1%
1月 2022
2.1%
4.4%
4.2%
12月 2021
4.2%
5.4%
3.7%
11月 2021
3.7%
6.7%
10.4%
10月 2021
10.4%
7.6%
4.3%
