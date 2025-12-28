カレンダーセクション

日本貿易収支 (Japan Trade Balance)

日本
JPY, 日本円
日本国税関 (Japan Customs)
貿易収支とは輸出と輸入の差を測定したものです。貿易収支報告書の日本円に対する影響はあいまいで、他の多くの経済指標にも左右されます。

貿易収支は、報告期間における輸入品と輸出品の間の価値の差を測定します。正のバランス値は貿易黒字、負のバランス値は貿易赤字を示唆します。正の数は、輸入よりも多くの商品およびサービスが輸出されたことを示します。

日本は原油が取れる国ではないので、エネルギーの大半を産油国に頼っています。水力、地熱、風力、原子力などもありますが、火力発電に比べると少ないシェアとなっています。そのため、原油を必ず大量に輸入する必要があり、貿易収支に大きな影響を与えています。

日本の貿易収支は，石油価格が大幅に上昇した年には赤字となったが，基調的には常に黒字です。これは日本の輸出が高付加価値の工業製品である一方，輸入はエネルギー，工業原材料が多く，大幅には増加しにくい傾向があることによります。

予想より高い数値はJPYにとって肯定的で強気として扱われます。予想より低い数値はJPYに否定的で弱気として扱われます。

実際のデータ

予想値

"日本貿易収支 (Japan Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
¥​386.1 B
¥​-231.8 B
10月 2025
¥​-231.8 B
¥​-92.3 B
¥​-237.4 B
9月 2025
¥​-234.6 B
¥​178.3 B
¥​-242.5 B
8月 2025
¥​-242.5 B
¥​-84.0 B
¥​-118.4 B
7月 2025
¥​-117.6 B
¥​-486.9 B
¥​152.1 B
6月 2025
¥​153.1 B
¥​535.3 B
¥​-638.6 B
5月 2025
¥​-637.6 B
¥​-887.6 B
¥​-115.6 B
4月 2025
¥​-115.8 B
¥​-858.2 B
¥​559.4 B
3月 2025
¥​544.1 B
¥​631.2 B
¥​590.5 B
2月 2025
¥​584.5 B
¥​-2377.1 B
¥​-2736.6 B
1月 2025
¥​-2758.8 B
¥​-206.9 B
¥​132.5 B
12月 2024
¥​130.9 B
¥​144.6 B
¥​-110.3 B
11月 2024
¥​-117.6 B
¥​-233.8 B
¥​-462.1 B
10月 2024
¥​-461.2 B
¥​-803.0 B
¥​-294.1 B
9月 2024
¥​-294.3 B
¥​-94.7 B
¥​-703.2 B
8月 2024
¥​-695.3 B
¥​-272.0 B
¥​-628.7 B
7月 2024
¥​-621.8 B
¥​256.1 B
¥​224.0 B
6月 2024
¥​224.0 B
¥​-546.1 B
¥​-1220.1 B
5月 2024
¥​-1221.3 B
¥​-676.3 B
¥​-465.6 B
4月 2024
¥​-462.5 B
¥​506.9 B
¥​387.0 B
3月 2024
¥​366.5 B
¥​341.3 B
¥​-377.8 B
2月 2024
¥​-379.4 B
¥​-295.1 B
¥​-1760.3 B
1月 2024
¥​-1758.3 B
¥​-938.9 B
¥​68.9 B
12月 2023
¥​62.1 B
¥​-525.6 B
¥​-780.4 B
11月 2023
¥​-776.9 B
¥​403.5 B
¥​-661.0 B
10月 2023
¥​-662.5 B
¥​196.3 B
¥​72.1 B
9月 2023
¥​62.4 B
¥​-10.7 B
¥​-937.8 B
8月 2023
¥​-930.5 B
¥​-654.2 B
¥​-66.3 B
7月 2023
¥​-78.7 B
¥​523.9 B
¥​43.1 B
6月 2023
¥​43.0 B
¥​-241.3 B
¥​-1381.9 B
5月 2023
¥​-1372.5 B
¥​-1555.4 B
¥​-432.3 B
4月 2023
¥​-432.4 B
¥​-1423.0 B
¥​-755.1 B
3月 2023
¥​-754.5 B
¥​-1327.8 B
¥​-898.1 B
2月 2023
¥​-897.7 B
¥​-2393.1 B
¥​-3498.6 B
1月 2023
¥​-3496.6 B
¥​-2559.2 B
¥​-1451.8 B
12月 2022
¥​-1448.5 B
¥​-2030.8 B
¥​-2029.0 B
11月 2022
¥​-2027.4 B
¥​-2277.0 B
¥​-2166.2 B
10月 2022
¥​-2162.3 B
¥​-1491.3 B
¥​-2094.3 B
9月 2022
¥​-2094.0 B
¥​-2215.2 B
¥​-2820.0 B
8月 2022
¥​-2817.3 B
¥​-1878.3 B
¥​-1433.9 B
7月 2022
¥​-1436.8 B
¥​-1024.1 B
¥​-1398.5 B
6月 2022
¥​-1383.8 B
¥​-1298.0 B
¥​-2385.8 B
5月 2022
¥​-2384.7 B
¥​-1636.8 B
¥​-842.8 B
4月 2022
¥​-839.2 B
¥​-1365.1 B
¥​-414.1 B
3月 2022
¥​-412.4 B
¥​-677.7 B
¥​-669.7 B
2月 2022
¥​-668.3 B
¥​-1127.9 B
¥​-2193.5 B
1月 2022
¥​-2191.1 B
¥​-1330.8 B
¥​-583.3 B
12月 2021
¥​-582.4 B
¥​-204.5 B
¥​-955.6 B
11月 2021
¥​-954.8 B
¥​-269.0 B
¥​-68.5 B
10月 2021
¥​-67.4 B
¥​79.6 B
¥​-624.1 B
