日本残業代前年比 (Japan Overtime Pay y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
セクター
労働
1.5% 0.6%
1.0%
最後の発表 重要性 実際 予測
1.1%
1.5%
次の発表 実際 予測
残業手当は、前年同月と比較した当月の日本人従業員への残業時間の追加支払額の変化を反映しています。

日本では通常の勤務時間は週40時間です。従業員が週40時間を越えて働いた場合、会社は従業員に残業手当を支払います(管理職を除く)。従業員が定期的に残業している場合、会社は別の契約を作成して労働基準監督署に提供する必要があります。日本の残業手当は労働法に基づいて固定されており、労働時間に依存しています。

しかし、日本では残業手当はしばしば公平に支払われていません。それでも、日本社会では頻繁な転職は将来の雇用に悪影響を与える可能性があると考えられているため、多くの日本人は依然として転職しません。

日本では、景気の回復にもかかわらず、残業手当を含む労働者の賃金は低迷しています。日本はかつて全中流階級社会と呼ばれ、多くの人に同じような収入がありましたが、2000年代から格差は拡大しています。したがって、賃金収入の分布は2つの山を持つグラフです。

一般的に、賃金と残業手当の伸びは経済の拡大を反映しています。ただし、これらのデータは日本ではあまり変わらないため、残業率指標が国内通貨相場に与える影響はかなり小さいです。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本残業代前年比 (Japan Overtime Pay y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
1.5%
0.6%
1.0%
9月 2025
0.6%
0.7%
0.4%
8月 2025
1.3%
0.6%
3.0%
7月 2025
3.3%
0.4%
0.5%
6月 2025
0.9%
0.4%
1.4%
5月 2025
1.0%
1.1%
1.3%
4月 2025
0.8%
1.6%
-0.4%
3月 2025
-1.1%
0.1%
2.4%
2月 2025
2.2%
0.8%
1.5%
1月 2025
3.1%
0.1%
0.8%
12月 2024
1.3%
0.4%
1.4%
11月 2024
1.6%
0.5%
0.7%
10月 2024
1.4%
0.3%
-0.9%
9月 2024
-0.4%
0.3%
1.7%
8月 2024
2.6%
0.0%
-0.2%
7月 2024
-0.1%
0.1%
0.9%
6月 2024
1.3%
0.7%
0.9%
5月 2024
2.3%
0.2%
-1.2%
4月 2024
-0.6%
-1.2%
-0.5%
3月 2024
-1.5%
0.3%
-1.6%
2月 2024
-1.0%
0.4%
1月 2024
0.4%
-0.7%
12月 2023
-0.7%
1.3%
0.2%
11月 2023
0.9%
-1.4%
-0.7%
10月 2023
-0.1%
1.9%
-0.5%
9月 2023
0.7%
0.8%
0.2%
8月 2023
1.0%
-2.2%
0.0%
7月 2023
0.5%
3.4%
1.9%
6月 2023
2.3%
-0.1%
0.5%
5月 2023
0.4%
0.4%
-0.7%
4月 2023
-0.3%
1.4%
1.2%
3月 2023
1.1%
1.4%
1.2%
2月 2023
1.7%
2.0%
0.5%
1月 2023
1.1%
4.1%
2.9%
12月 2022
3.0%
6.6%
5.4%
11月 2022
5.2%
7.4%
7.7%
10月 2022
7.9%
5.6%
6.8%
9月 2022
6.7%
4.5%
4.1%
8月 2022
4.3%
5.3%
4.7%
7月 2022
4.7%
5.7%
4.8%
6月 2022
5.8%
5.7%
5.3%
5月 2022
5.5%
4.2%
5.0%
4月 2022
5.9%
4.2%
4.2%
3月 2022
2.5%
5.1%
4.9%
2月 2022
5.8%
4.6%
4.3%
1月 2022
4.4%
3.3%
5.2%
12月 2021
4.8%
-3.6%
2.9%
11月 2021
2.7%
5.5%
2.3%
10月 2021
1.8%
19.9%
4.6%
9月 2021
4.4%
22.2%
6.0%
123
