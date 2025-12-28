労働現金収入前年比は、当月の前年同月と比較した1人の常勤労働者あたりの平均所得（税金は含まれていない）の変化を反映しています。計算には、残業手当と賞与が含まれ、配当と金融資産から得られる収入は含まれません。

平均賃金の伸びは経済の拡大を反映しています。この指標はインフレの計算に使われます。予測値を上回る指標値は、日本円にプラスの影響を与えます。

日本では、数値上は好景気にもかかわらず、労働者の賃金は伸び悩んでいます。これは日本の企業が内部留保を継続的に行っていることに起因し、社会問題となっています。また、かつての日本は総中流社会と呼ばれ、多くの国民が同じような所得であったが、2000年以降、格差が広がっています。そのため、賃金収入の分布は2つの山があるグラフになります。

最低賃金は地域ごとに異なるが、1000日本円前後であることがほとんどです。また、日本では残業手当が不当に支払われないことも多いが、多くの日本人はそれでもデモや転職をしないことが多いです。法律上、賃金を一度上げると下げることが困難であるため、労働者に分配される利益は賞与をもって行われることが多いです。2010年代の一部の賃金に関するデータは政府が改竄したため、データが消去されています。

