日本賃金収入前年比 (Japan Labor Cash Earnings y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
労働
2.6% 1.5%
2.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.0%
2.6%
次の発表 実際 予測
労働現金収入前年比は、当月の前年同月と比較した1人の常勤労働者あたりの平均所得（税金は含まれていない）の変化を反映しています。計算には、残業手当と賞与が含まれ、配当と金融資産から得られる収入は含まれません。

平均賃金の伸びは経済の拡大を反映しています。この指標はインフレの計算に使われます。予測値を上回る指標値は、日本円にプラスの影響を与えます。

日本では、数値上は好景気にもかかわらず、労働者の賃金は伸び悩んでいます。これは日本の企業が内部留保を継続的に行っていることに起因し、社会問題となっています。また、かつての日本は総中流社会と呼ばれ、多くの国民が同じような所得であったが、2000年以降、格差が広がっています。そのため、賃金収入の分布は2つの山があるグラフになります。

最低賃金は地域ごとに異なるが、1000日本円前後であることがほとんどです。また、日本では残業手当が不当に支払われないことも多いが、多くの日本人はそれでもデモや転職をしないことが多いです。法律上、賃金を一度上げると下げることが困難であるため、労働者に分配される利益は賞与をもって行われることが多いです。2010年代の一部の賃金に関するデータは政府が改竄したため、データが消去されています。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本賃金収入前年比 (Japan Labor Cash Earnings y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
2.6%
1.5%
2.1%
9月 2025
1.9%
2.5%
1.3%
8月 2025
1.5%
3.5%
3.4%
7月 2025
4.1%
1.7%
3.1%
6月 2025
2.5%
0.6%
1.4%
5月 2025
1.0%
2.5%
2.0%
4月 2025
2.3%
0.8%
2.3%
3月 2025
2.1%
2.9%
2.7%
2月 2025
3.1%
2.1%
1.8%
1月 2025
2.8%
3.1%
4.4%
12月 2024
4.8%
2.6%
3.9%
11月 2024
3.0%
3.1%
2.2%
10月 2024
2.6%
3.7%
2.5%
9月 2024
2.8%
3.0%
2.8%
8月 2024
3.0%
2.0%
3.4%
7月 2024
3.6%
3.0%
4.5%
6月 2024
4.5%
1.0%
2.0%
5月 2024
1.9%
1.0%
1.6%
4月 2024
2.1%
1.1%
1.0%
3月 2024
0.6%
1.2%
1.4%
2月 2024
1.8%
1.5%
1月 2024
2.0%
1.0%
12月 2023
1.0%
0.7%
0.7%
11月 2023
0.2%
1.3%
1.5%
10月 2023
1.5%
1.1%
0.6%
9月 2023
1.2%
1.3%
0.8%
8月 2023
1.1%
1.6%
1.1%
7月 2023
1.3%
1.9%
2.3%
6月 2023
2.3%
1.6%
2.9%
5月 2023
2.5%
0.7%
0.8%
4月 2023
1.0%
0.5%
1.3%
3月 2023
0.8%
0.8%
0.8%
2月 2023
1.1%
1.4%
0.8%
1月 2023
0.8%
2.8%
4.1%
12月 2022
4.8%
0.9%
1.9%
11月 2022
0.5%
1.5%
1.4%
10月 2022
1.8%
1.7%
2.2%
9月 2022
2.1%
2.0%
1.7%
8月 2022
1.7%
2.5%
1.3%
7月 2022
1.8%
2.5%
2.0%
6月 2022
2.2%
2.1%
1.0%
5月 2022
1.0%
1.8%
1.3%
4月 2022
1.7%
0.5%
2.0%
3月 2022
1.2%
-0.3%
1.2%
2月 2022
1.2%
-0.5%
1.1%
1月 2022
0.9%
-0.3%
-0.4%
12月 2021
-0.2%
0.1%
0.8%
11月 2021
0.0%
0.5%
0.2%
10月 2021
0.2%
0.7%
0.2%
9月 2021
0.2%
0.7%
0.6%
12345
