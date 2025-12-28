カレンダーセクション

経済指標カレンダー

日本コア機械受注前月比 (Japan Core Machinery Orders m/m)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
内閣府 (Cabinet Office)
セクター
ビジネス
7.0%
4.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
1.3%
7.0%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

コア機械受注数前月比は、ある月の日本の機械企業が受注した新規受注量を前月と比較して測定したものです。造船およびエネルギー複合企業は、自社製品の注文のボラティリティが高いため、計算から除外されます。

設備投資の機械が機械メーカに発注される段階を各企業が捉えているため、設備投資の動向を把握することができます。

コア機械受注は、実際の設備投資より6カ月から9カ月先行する指標だといわれています。この指標は、耐久財に対する国内需要の増加と生産手段を示しています。

コア機械受注は、船舶と公益事業を除く、機械製造業者との新規発注の合計金額の変化を測定します。 これは投資の重要な指標であり、製造業生産の主要な指標です。

予想より高い数値はJPYにとって正/強気として扱われます。予想より低い数値はJPYにとって負/弱気として扱われます。ただし、月次の動きにはかなりブレがあるので、分析する際には四半期ベースに直すなど工夫も必要です。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本コア機械受注前月比 (Japan Core Machinery Orders m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
7.0%
4.2%
9月 2025
N/D
-1.2%
-0.9%
8月 2025
-0.9%
1.0%
-4.6%
7月 2025
-4.6%
-2.4%
3.0%
6月 2025
3.0%
0.1%
-0.6%
5月 2025
-0.6%
-3.1%
-9.1%
4月 2025
-9.1%
7.8%
13.0%
3月 2025
13.0%
-0.2%
4.3%
2月 2025
4.3%
0.4%
-3.5%
1月 2025
-3.5%
0.0%
-0.8%
12月 2024
-1.2%
1.1%
3.4%
11月 2024
3.4%
0.5%
2.1%
10月 2024
2.1%
-0.5%
-0.7%
9月 2024
-0.7%
0.1%
-1.9%
8月 2024
-1.9%
1.5%
-0.1%
7月 2024
-0.1%
-0.9%
2.1%
6月 2024
2.1%
1.9%
-3.2%
5月 2024
-3.2%
4.6%
-2.9%
4月 2024
-2.9%
-4.7%
2.9%
3月 2024
2.9%
3.3%
7.7%
2月 2024
7.7%
1.0%
-1.7%
1月 2024
-1.7%
0.0%
1.9%
12月 2023
2.7%
0.8%
-4.9%
11月 2023
-4.9%
-0.5%
0.7%
10月 2023
0.7%
-0.7%
1.4%
9月 2023
1.4%
-0.1%
-0.5%
8月 2023
-0.5%
-1.8%
-1.1%
7月 2023
-1.1%
2.7%
2.7%
6月 2023
2.7%
-0.7%
-7.6%
5月 2023
-7.6%
-3.2%
5.5%
4月 2023
5.5%
3.9%
-3.9%
3月 2023
-3.9%
0.5%
-4.5%
2月 2023
-4.5%
0.2%
9.5%
1月 2023
9.5%
2.8%
0.3%
12月 2022
1.6%
4.9%
-8.3%
11月 2022
-8.3%
0.4%
5.4%
10月 2022
5.4%
-1.0%
-4.6%
9月 2022
-4.6%
1.8%
-5.8%
8月 2022
-5.8%
-3.1%
5.3%
7月 2022
5.3%
-0.4%
0.9%
6月 2022
0.9%
5.2%
-5.6%
5月 2022
-5.6%
-2.2%
10.8%
4月 2022
10.8%
-2.4%
7.1%
3月 2022
7.1%
1.8%
-9.8%
2月 2022
-9.8%
0.2%
-2.0%
1月 2022
-2.0%
-2.0%
3.1%
12月 2021
3.6%
0.7%
3.4%
11月 2021
3.4%
1.3%
3.8%
10月 2021
3.8%
0.2%
0.0%
9月 2021
0.0%
0.2%
-2.4%
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード