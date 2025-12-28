コア機械受注数前月比は、ある月の日本の機械企業が受注した新規受注量を前月と比較して測定したものです。造船およびエネルギー複合企業は、自社製品の注文のボラティリティが高いため、計算から除外されます。

設備投資の機械が機械メーカに発注される段階を各企業が捉えているため、設備投資の動向を把握することができます。

コア機械受注は、実際の設備投資より6カ月から9カ月先行する指標だといわれています。この指標は、耐久財に対する国内需要の増加と生産手段を示しています。

コア機械受注は、船舶と公益事業を除く、機械製造業者との新規発注の合計金額の変化を測定します。 これは投資の重要な指標であり、製造業生産の主要な指標です。

予想より高い数値はJPYにとって正/強気として扱われます。予想より低い数値はJPYにとって負/弱気として扱われます。ただし、月次の動きにはかなりブレがあるので、分析する際には四半期ベースに直すなど工夫も必要です。

直近値: