マークイット日本サービス購買担当者景気指数(PMI) (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
マークイット (S&P Global)
セクター
ビジネス
53.2 52.7
53.1
最後の発表 重要性 実際 予測
52.7
53.2
次の発表 実際 予測
一般にPMIサーベイは、各国の主要業種を代表し業況を適切に反映する調査対象の企業群を抽出し、景況変化の判断材料を他の景気指標よりも早いタイミングで提供しています。また、調査対象の全ての地域において、同じ項目について同じ質問をされているため、他の地域と比較しやすいです。

日経サービスPMIは、日本のサービス部門のビジネス環境を示します。この指標は、サービス業界の企業経営者の売上、業界内の受注額、雇用および予測についての調査に基づいて月次計算されます。PMIは、国の経済発展における大企業の信頼を測る重要な指標の1つです。

予測値を上回る指標値は日本円にプラスの影響を及ぼします。

調査機関はアジアの域内経済の各セクターを適切に示す企業群を選び、購買担当者やその他の経営幹部5000人以上から調査データを直接取得しています。この指標は新規受注や雇用、価格などの変化を捉え、アジアの景気動向を先行して示す指標となっています。

直近値:

実際のデータ

予想値

"マークイット日本サービス購買担当者景気指数(PMI) (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
53.2
52.7
53.1
10月 2025
53.1
52.5
53.3
9月 2025
53.3
52.6
53.1
8月 2025
53.1
52.5
53.6
7月 2025
53.6
52.3
51.7
6月 2025
51.7
51.8
51.0
5月 2025
51.0
52.3
52.4
4月 2025
52.4
52.4
50.0
3月 2025
50.0
52.4
53.7
2月 2025
53.7
52.4
53.0
1月 2025
53.0
52.1
50.9
12月 2024
50.9
52.2
50.5
11月 2024
50.5
52.6
49.7
10月 2024
49.7
53.0
53.1
9月 2024
53.1
53.4
53.7
8月 2024
53.7
53.3
53.7
7月 2024
53.7
52.7
49.4
6月 2024
49.4
53.4
53.8
5月 2024
53.8
53.1
54.3
4月 2024
54.3
52.9
54.1
3月 2024
54.1
52.5
50.6
2月 2024
50.6
51.1
53.1
1月 2024
53.1
51.7
51.5
12月 2023
51.5
52.0
52.0
12月 2023 予備的
52.0
52.7
53.7
11月 2023
53.7
51.7
51.7
11月 2023 予備的
51.7
50.8
50.5
10月 2023
50.5
51.1
51.1
10月 2023 予備的
51.1
53.6
53.8
9月 2023
53.8
53.3
53.3
9月 2023 予備的
53.3
54.3
54.3
8月 2023
54.3
54.3
54.3
8月 2023 予備的
54.3
53.9
53.8
7月 2023
53.8
53.9
53.9
7月 2023 予備的
53.9
54.1
54.0
6月 2023
54.0
54.2
54.2
6月 2023 予備的
54.2
56.2
55.9
5月 2023
55.9
56.3
56.3
5月 2023 予備的
56.3
55.2
55.4
4月 2023
55.4
54.9
54.9
4月 2023 予備的
54.9
54.6
55.0
3月 2023
55.0
54.2
54.2
3月 2023 予備的
54.2
53.8
54.0
2月 2023
54.0
53.6
53.6
2月 2023 予備的
53.6
51.5
50.7
1月 2023
50.7
52.4
52.4
1月 2023 予備的
52.4
51.4
51.1
12月 2022
51.1
51.7
51.7
12月 2022 予備的
51.7
51.1
50.3
11月 2022
50.3
50.0
50.0
