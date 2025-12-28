一般にPMIサーベイは、各国の主要業種を代表し業況を適切に反映する調査対象の企業群を抽出し、景況変化の判断材料を他の景気指標よりも早いタイミングで提供しています。また、調査対象の全ての地域において、同じ項目について同じ質問をされているため、他の地域と比較しやすいです。

日経サービスPMIは、日本のサービス部門のビジネス環境を示します。この指標は、サービス業界の企業経営者の売上、業界内の受注額、雇用および予測についての調査に基づいて月次計算されます。PMIは、国の経済発展における大企業の信頼を測る重要な指標の1つです。

予測値を上回る指標値は日本円にプラスの影響を及ぼします。

調査機関はアジアの域内経済の各セクターを適切に示す企業群を選び、購買担当者やその他の経営幹部5000人以上から調査データを直接取得しています。この指標は新規受注や雇用、価格などの変化を捉え、アジアの景気動向を先行して示す指標となっています。

直近値: