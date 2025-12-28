経済指標カレンダー
日本コア 消費者物価指数(CPI)前年比 (Japan Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|中
|3.0%
|2.8%
|
3.0%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|2.8%
|
3.0%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
生鮮食品を除いた全国消費者物価指数は、日本の家計が購入した商品やサービスの価格の変化を測定します。この指数は、指定された月のの消費者の視点からの前年同月と比較した価格変化を見積もっています。計算には、家計支出を特徴付ける商品やサービスが含まれていますが、税金や社会保険料は含まれていません。生鮮食品の価格は、気象条件による変動性が高いため、指標から除外されています。
この指数は、国のインフレと経済発展を測定するために使用されます。全国コア消費者物価指数（CPI）は、食料を除く財とサービスの価格変動を測定する指標です。
期待を上回る伸びは、日本円にとってプラスと見られます。食料とエネルギーを除く、消費者が購入した商品とサービスの価格の変動を測定します。
日銀は通常コアインフレデータにもっと注意を払っています。
CPIは消費者の視点から価格変動を測定します。同指数は日本における購買傾向およびインフレの変動を測定する重要な手段です。近年、日本では消費が伸び悩んでおり、今後の消費税増税によってさらなる消費の低下が見込まれています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本コア 消費者物価指数(CPI)前年比 (Japan Core Consumer Price Index (CPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
