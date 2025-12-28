消費者物価指数は、日本の家計が購入した商品やサービスの価格の変化を測定します。この指数は、指定された月のの消費者の視点からの前年同月と比較した価格変化を見積もっています。計算には、家計支出を特徴付ける商品やサービスが含まれていますが、税金や社会保険料は含まれていません。この指数は、国のインフレと経済発展を測定するために使用されます。

期待を上回る成長は、日本円のプラスとして見られます。消費者物価指数 (CPI) は、消費者目線で商品・サービスの価格変動を測定します。

これは、購買動向やインフレの変化を測定するための重要な方法です。通貨への影響は両方向に及ぶ可能性があり、CPIの上昇は金利の上昇と現地通貨の上昇につながる可能性がありますが、一方で、景気後退の間、CPIの上昇はより深刻な景気後退につながる可能性があります 。

家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指標値で示したもので、毎月作成しています。

指数計算に採用している各品目のウエイトは総務省統計局実施の家計調査の結果等に基づいています。

品目の価格は総務省統計局実施の小売物価統計調査によって調査された小売価格を用いています。 結果は各種経済施策や年金の改定などに利用されています。

