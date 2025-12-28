日本のGDPは、中国に次ぐ世界第3位の国です。日本のGDPは、1990年代後半から減少傾向にあります 。この減少は、実質成長率の低さと完全デフレが原因です。

日本のGDPは内需が約60％をしめ、2020年までは大きく上昇すると予想されています。近年、GDPが上昇していても景気上昇を実感できないという特徴があります。

国内総生産 (GDP) 比は、前四半期と比較して、指定四半期に日本で生産されたすべての財およびサービスの量を反映しています。この計算には、個人消費、政府支出、すべての会社のコスト、および国の純輸出が考慮されます。日本では、政府サービスや自家用住宅の帰属賃貸料などの市場以外のサービスが含まれていますが、通常、ボランティアや無給の家事などの無給の活動は含まれていません。

国内総生産（GDP）は経済活動の最も広範な基準であり、景気判断の重要な指標です。GDPの四半期ごとの比率変動は一般に経済成長率を示します。予想より高い測定値はJPYにとってポジティブ／強気であるとされるが、予想より低い測定値はJPYにとってネガティブ／弱気であると解釈されます。

直近値: