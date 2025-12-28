カレンダーセクション

経済指標カレンダー

日本国内総生産(GDP)前期比 (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
内閣府 (Cabinet Office)
セクター
GDP
-0.6%
最後の発表 重要性 実際 予測
-1.2%
-0.6%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

日本のGDPは、中国に次ぐ世界第3位の国です。日本のGDPは、1990年代後半から減少傾向にあります 。この減少は、実質成長率の低さと完全デフレが原因です。

日本のGDPは内需が約60％をしめ、2020年までは大きく上昇すると予想されています。近年、GDPが上昇していても景気上昇を実感できないという特徴があります。

国内総生産 (GDP) 比は、前四半期と比較して、指定四半期に日本で生産されたすべての財およびサービスの量を反映しています。この計算には、個人消費、政府支出、すべての会社のコスト、および国の純輸出が考慮されます。日本では、政府サービスや自家用住宅の帰属賃貸料などの市場以外のサービスが含まれていますが、通常、ボランティアや無給の家事などの無給の活動は含まれていません。

国内総生産（GDP）は経済活動の最も広範な基準であり、景気判断の重要な指標です。GDPの四半期ごとの比率変動は一般に経済成長率を示します。予想より高い測定値はJPYにとってポジティブ／強気であるとされるが、予想より低い測定値はJPYにとってネガティブ／弱気であると解釈されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本国内総生産(GDP)前期比 (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
-0.6%
3 Q 2025 予備的
N/D
1.1%
0.5%
2 Q 2025
0.5%
0.3%
0.3%
2 Q 2025 予備的
0.3%
0.1%
0.1%
1 Q 2025
0.0%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2025 予備的
-0.2%
0.3%
0.6%
4 Q 2024
0.6%
0.7%
0.7%
4 Q 2024 予備的
0.7%
0.4%
0.4%
3 Q 2024
0.3%
0.2%
0.2%
3 Q 2024 予備的
0.2%
0.4%
0.5%
2 Q 2024
0.7%
0.8%
0.8%
2 Q 2024 予備的
0.8%
0.0%
-0.6%
1 Q 2024
-0.5%
-0.5%
-0.5%
1 Q 2024 予備的
-0.5%
-0.4%
0.0%
4 Q 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2023 予備的
-0.1%
0.0%
-0.8%
3 Q 2023
-0.7%
-0.5%
-0.5%
3 Q 2023 予備的
-0.5%
-0.2%
1.1%
2 Q 2023
1.2%
1.5%
1.5%
2 Q 2023 予備的
1.5%
-0.3%
0.9%
1 Q 2023
0.7%
0.4%
0.4%
1 Q 2023 予備的
0.4%
0.0%
0.0%
4 Q 2022
0.0%
0.2%
0.2%
4 Q 2022 予備的
0.2%
0.6%
-0.3%
3 Q 2022
-0.2%
-0.3%
-0.3%
3 Q 2022 予備的
-0.3%
0.7%
1.1%
2 Q 2022
0.9%
0.5%
0.5%
2 Q 2022 予備的
0.5%
0.4%
0.0%
1 Q 2022
-0.1%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2022 予備的
-0.2%
-0.3%
0.9%
4 Q 2021
1.1%
1.3%
1.3%
4 Q 2021 予備的
1.3%
-0.4%
-0.7%
3 Q 2021
-0.9%
-0.8%
-0.8%
3 Q 2021 予備的
-0.8%
-1.0%
0.4%
2 Q 2021
0.5%
0.3%
0.3%
2 Q 2021 予備的
0.3%
-2.5%
-0.9%
1 Q 2021
-1.0%
-1.3%
-1.3%
1 Q 2021 予備的
-1.3%
-1.0%
2.8%
4 Q 2020
2.8%
3.0%
3.0%
4 Q 2020 予備的
3.0%
7.8%
5.3%
3 Q 2020
5.3%
5.0%
5.0%
3 Q 2020 予備的
5.0%
-8.9%
-8.2%
2 Q 2020
-7.9%
-7.8%
-7.8%
2 Q 2020 予備的
-7.8%
-0.1%
-0.6%
1 Q 2020
-0.6%
-1.1%
-0.6%
1 Q 2020
-0.6%
-0.9%
-0.9%
1 Q 2020 予備的
-0.9%
-0.4%
-1.9%
4 Q 2019
-1.8%
-1.6%
-1.6%
4 Q 2019 予備的
-1.6%
-0.1%
0.1%
3 Q 2019
0.4%
0.1%
0.1%
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード