消費者物価指数s.a. は、日本の家計が購入した商品やサービスの価格の変化を測定します。この指数は、指定された月の消費者の視点からの価格の前月と比較した変化を見積もっています。計算には、家計支出を特徴づける商品やサービスが含まれていますが、税金や社会保険料は含まれていません。この指数は、インフレを測定するために使用されます。

一部の商品やサービス、特に特定の種類の果物や野菜の価格は、顕著な季節変動の影響を受けます。季節変動は通常、周期的な性質を持っています。調整を適用して、季節の影響を回避し、月ごとの効率的なCPI比較を可能にします。

指数の計算に使用される各項目の重みは、総務省統計局が実施した世帯調査の結果に基づいています。品目の価格は、総務省統計局が実施した小売価格統計調査で調査した小売価格に基づいています。

一般に、CPIは、購買傾向とインフレの変化を測定するための重要な方法です。通貨への影響は双方向に及ぶ可能性があります。一般に、CPIの上昇は、金利の上昇と現地通貨の上昇につながる可能性があります。しかし、不況下では、CPIの成長はより深刻な景気後退につながり、現地通貨で下落する可能性があります。

通常の経済発展状況下では、予想を上回る伸びは日本円にとってプラスとみなすことができます。また、その結果は、さまざまな経済対策および年金の改訂の基礎として使用されます。

