10年債入札 (10-Year Japanese Government Bond (JGB) Auction)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
財務省 (Ministry of Finance)
10年債入札（JGB）は、10年国債の売り上げデータを反映しています。政府は購入者から資金を借りるために債券（国庫）を発行します。国債の利回りは、債券を保有するトレーダーがその期間全体にわたって受け取る所得です。

日本の債券は、政府に完全保護されているため、低リスクで流動性の高い資産とみなされます。日本は国の借金を国債によって補填し、その額は1000兆日本円を超えています。この数値は世界でも最も高いものとなっています。

日本国内では、かつては一部の投資家が国債を購入していましたが、現在では財政不安によって購入が減少しています。それにより、政府は一般的な国民に対して小口で国債を買うように促しています。

利回り変動は、政府の負債状況を示すものであり、日本円金利に直接関係しています。トレーダーは、入札での証券の平均レートを以前の入札での同じ証券のレートと比較します。カレンダーに表示されている数字は、オークションされた国債の利回りを表します。

国債の満期は最大50年です。 政府は、税金で受け取る金額と、既存の債務の借り換えや資金調達のために使う金額との差を埋めるために、資金を借りるための資金を発行します。 国債の利子率は、トレーダーがその債券を全期間保有することによって受け取るリターンを表します。 すべての入札者は、最高落札価格で同じレートを受け取ります。

利回りの変動は、政府の債務状況の指標として綿密に監視されるべきです。 トレーダーは、オークションの平均レートを、同じ証券の以前のオークションのレートと比較します。

直近値:

実際のデータ

"10年債入札 (10-Year Japanese Government Bond (JGB) Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
1.872%
1.658%
1.658%
1.635%
1.635%
1.612%
1.612%
1.462%
1.462%
1.442%
1.442%
1.512%
1.512%
1.274%
1.274%
1.405%
1.405%
1.404%
1.404%
1.260%
1.260%
1.140%
1.140%
1.084%
1.084%
0.997%
0.997%
0.871%
0.871%
0.915%
0.915%
0.926%
0.926%
1.091%
1.091%
1.048%
1.048%
0.857%
0.857%
0.753%
0.753%
0.718%
0.718%
0.741%
0.741%
0.596%
0.596%
0.697%
0.697%
0.910%
0.910%
0.768%
0.768%
0.657%
0.657%
0.594%
0.594%
0.428%
0.428%
0.436%
0.436%
0.426%
0.426%
0.456%
0.456%
0.500%
0.500%
0.485%
0.485%
0.500%
0.500%
0.250%
0.250%
0.248%
0.248%
0.248%
0.248%
0.235%
0.235%
0.168%
0.168%
0.248%
0.248%
0.239%
0.239%
0.239%
0.245%
0.201%
0.201%
0.179%
0.179%
0.175%
0.175%
0.096%
0.096%
0.060%
0.060%
0.107%
0.107%
0.049%
