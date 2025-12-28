物品貿易収支は、指定された月の輸出入商品の差額を金銭的に反映しています。 ある国が輸出する以上の財を輸入すれば、貿易赤字が形成され、そうでなければ剰余があります。指標の解釈とその日本円への影響は、GDPと現在の経済状況に左右されます。

日本の貿易収支はバブル期をはさむ1980年代から1990年代までは他国を上回る大きなプラス（黒字）を記し、この時期、世界最大の貿易黒字国だったことを示しています。日本の貿易額は、アメリカ「金融危機」の影響で、日本も100年に一度と言われる「世界同時不況」に遭遇し、輸出・入とも大幅な減少となりました。

日本の貿易収支は、東日本大震災・福島第一原発事故が起った年に天然ガスの大量輸入によってマイナスに転じて以降、マイナス幅が拡大しました。日本は2010年代前半には貿易赤字化が目立っていますが、その後、日本円安の影響で貿易赤字は大きく縮小し、黒字転換したが目立っています。

日本の輸出の主力品目は、自動車や自動車の部分品、半導体等電子部品、鉄鋼です。「半導体等電子部品」の輸出は、アメリカとEU以外は中国を筆頭に台湾、香港、韓国などアジア諸国向けが中心です。鉄鋼の輸出は、中国、タイ、韓国向けが多くを占めています。

