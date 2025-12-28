日本のGDPは、中国に次ぐ世界第3位の国です。日本のGDPは内需が約60％をしめ、2020年までは大きく上昇すると予想されています。

国内総生産（GDP）前年比は、指定された四半期の前年同四半期と比較した日本で生産されたすべての商品およびサービスの金額を反映しています。 この計算には、民間消費、政府支出、全企業の費用、国の純輸出が考慮されています。

期待を上回る指数の伸びは、日本円にとってプラスと見られます。

日本は一人当たりの国内総生産（GDP）が高い国であり、インフレ率が最も低い国の1つであり、GDP全体では上位3カ国にランクされています。しかし、日本は天然資源に関しては不利です。 日本の土地の大部分は人が住んでいるため、牧畜や農業の面ではほとんど残されていません。高度に都市化された国になり、農業でその労働力をほとんど使わずに、代わりにそのサービス部門に焦点を合わせることを選んだことによります。日本には四季があるため、年単位の比較の方が月単位よりも比較が正確になります。

直近値: