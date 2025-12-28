カレンダーセクション

日本工作機械受注前年比 (Japan Machine Tool Orders y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
日本工作機械工業会 (Japan Machine Tool Builders' Association)
ビジネス
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
工作機械注文データ前年比は、日本工作機械工業会によって毎月公開されます。図は、日本の工作機械製造企業が受け取ったすべての注文の価値の変化を示しています。

レポートには、暫定版と最終版の2つのバージョンがあります。両者は通常、よく相関しているため、予備公開により多くの注意が払われます。

工作機械と産業機器は生産の手段です。したがって、この指標は、設備投資と生産部門の活動の主要な指標と見なされます。工作機械の注文の増加は、生産の増加に先行します。逆に、工作機械の注文の減少は、投資家の経済状況の不確実性、生産の減少、人員削減の可能性を意味するため、好ましくないと考えられます。

この指数は生産と国民経済の先行指標とみなされているため、この出版物は日本円には限られた影響しか与えません。予想より高い数値はJPYに対してプラスとみなされ、予想より低い数値はマイナスとみなされます。

直近値:

実際のデータ

"日本工作機械受注前年比 (Japan Machine Tool Orders y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
10月 2025
N/D
9.9%
9月 2025
9.9%
8.5%
8月 2025
8.1%
-0.5%
7月 2025
3.6%
-0.5%
6月 2025
-0.5%
3.4%
5月 2025
3.4%
7.7%
4月 2025
7.7%
11.4%
3月 2025
11.4%
3.5%
2月 2025
3.4%
4.7%
1月 2025
4.7%
12.6%
12月 2024
11.2%
3.0%
11月 2024
3.0%
9.4%
10月 2024
9.3%
-6.4%
9月 2024
-6.5%
-3.5%
8月 2024
-3.5%
8.4%
7月 2024
8.4%
9.7%
6月 2024
9.7%
4.2%
5月 2024
4.2%
-11.6%
4月 2024
-11.6%
-8.5%
3月 2024
-8.5%
-8.0%
2月 2024
-8.0%
-14.1%
1月 2024
-14.1%
-9.6%
12月 2023
-9.9%
-13.6%
11月 2023
-13.6%
-20.6%
10月 2023
-20.6%
-11.2%
9月 2023
-11.2%
-17.5%
8月 2023
-17.6%
-19.7%
7月 2023
-19.8%
-22.2%
6月 2023
-21.7%
-22.2%
5月 2023
-22.2%
-14.4%
4月 2023
-12.7%
-15.2%
3月 2023
-15.2%
-10.7%
2月 2023
-10.7%
-9.7%
1月 2023
-9.7%
1.0%
12月 2022
1.0%
-7.8%
11月 2022
-7.8%
-5.5%
10月 2022
-5.4%
4.3%
9月 2022
4.3%
10.7%
8月 2022
10.7%
5.5%
7月 2022
5.5%
17.1%
6月 2022
17.1%
23.7%
5月 2022
23.7%
25.0%
4月 2022
25.0%
30.2%
3月 2022
30.2%
31.6%
2月 2022
31.6%
61.4%
1月 2022
61.4%
40.5%
12月 2021
40.5%
64.0%
11月 2021
64.0%
81.5%
10月 2021
81.5%
71.9%
12345
