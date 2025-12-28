工作機械注文データ前年比は、日本工作機械工業会によって毎月公開されます。図は、日本の工作機械製造企業が受け取ったすべての注文の価値の変化を示しています。

レポートには、暫定版と最終版の2つのバージョンがあります。両者は通常、よく相関しているため、予備公開により多くの注意が払われます。

工作機械と産業機器は生産の手段です。したがって、この指標は、設備投資と生産部門の活動の主要な指標と見なされます。工作機械の注文の増加は、生産の増加に先行します。逆に、工作機械の注文の減少は、投資家の経済状況の不確実性、生産の減少、人員削減の可能性を意味するため、好ましくないと考えられます。

この指数は生産と国民経済の先行指標とみなされているため、この出版物は日本円には限られた影響しか与えません。予想より高い数値はJPYに対してプラスとみなされ、予想より低い数値はマイナスとみなされます。

