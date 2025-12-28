鉱工業指数は経済産業省によって発表される鉱業・製造業の活動を表す指標です。この指数のために調査を行っているわけではなく、経済産業省生産動態統計調査を中心に他の統計調査の調査結果を利用して作成される二次統計です。

鉱工業製品を生産する国内の事業所における生産、出荷、在庫に係る諸活動、製造工業の設備の稼働状況、各種設備の生産能力の動向の把握を行うことを目的としています。

工業生産量前月比は、指定された月の国内工業部門の生産量を前月と比較して測定します。この報告書には、産業、鉱業、エネルギーなど、日本のすべての生産部門のデータが含まれています。

日本のGDPは工業財の輸出に大きく依存しているため、これは日本経済の重要な指標の1つです。予想を上回る工業生産の伸びは、日本円にとってプラスと見なされます。また、生産の先行き2か月の計画を把握することで、日本の生産活動をいち早く把握できます。

