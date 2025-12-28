経済指標カレンダー
日本国内総生産(GDP)価格指数前年比 (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)
日本のGDPは、中国に次ぐ世界第3位の国です。日本のGDPは内需が約60％をしめ、2020年までは大きく上昇すると予想されています。国内総生産デフレーター前年比は、指定された四半期の国内で生産されたすべての商品の最終価格の前年同期と比較した変化を測定します。
消費者物価指数とは対照的に、GDPデフレーターは輸入価格を含みません。データは報告期間の2ヶ月後に公開されます。アナリストは、GDPデフレーターをインフレの重要指標の1つとして使用しています。これは最も広いインフレ指標であり、日本銀行がインフレを測定するために使用する主要な指標です。
GDPデフレーターは物価変動を無視した名目GDPと物価変動を考慮した実質GDPの比であることから、物価自体の変動の比率を表すものでもあります。名目GDPと実質GDPが同じ時は基準年よりも物価が変動していないということになります。
名目GDPの数値が実質GDPよりも大きいと、基準年より物価上昇でふくれた部分が大きいことになるのでインフレとなります。逆の場合は物価が下降していることになってデフレとなります。
"日本国内総生産(GDP)価格指数前年比 (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
