短観は、正式名称を「短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。

短観は、企業の業況、経済環境、売上高、収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。日銀短観大企業非製造業先行きは、次の四半期の経済成長と事業環境のペースに関するサービス企業の予測を反映しています。電力･ガス業，運輸･通信業，卸･小売業，建設業，不動産業などが非製造業として区分されます。

計算は金融部門を除く業界をリードする企業の調査に基づいています。ビジネス環境、需要と供給、受注、雇用、所得、税金及び信用状態などが評価されます。

日銀全国企業短期経済観測調査（短観）が発表する大企業・非製造業業況判断指数は、日本のサービス業全体の状況を決める指標です。

直近値: