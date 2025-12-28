カレンダーセクション

経済指標カレンダー

日本銀行(BoJ)短観大企業非製造業先行き (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
日本銀行 (Bank of Japan)
セクター
ビジネス
28 28
28
最後の発表 重要性 実際 予測
27
28
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

短観は、正式名称を「短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。

短観は、企業の業況、経済環境、売上高、収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。日銀短観大企業非製造業先行きは、次の四半期の経済成長と事業環境のペースに関するサービス企業の予測を反映しています。電力･ガス業，運輸･通信業，卸･小売業，建設業，不動産業などが非製造業として区分されます。

計算は金融部門を除く業界をリードする企業の調査に基づいています。ビジネス環境、需要と供給、受注、雇用、所得、税金及び信用状態などが評価されます。

日銀全国企業短期経済観測調査（短観）が発表する大企業・非製造業業況判断指数は、日本のサービス業全体の状況を決める指標です。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本銀行(BoJ)短観大企業非製造業先行き (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
4 Q 2025
28
28
28
3 Q 2025
28
28
27
2 Q 2025
27
27
28
1 Q 2025
28
28
28
4 Q 2024
28
27
28
3 Q 2024
28
26
27
2 Q 2024
27
28
27
1 Q 2024
27
23
27
4 Q 2023
24
22
21
3 Q 2023
21
23
20
2 Q 2023
20
16
15
1 Q 2023
15
8
11
4 Q 2022
11
12
11
3 Q 2022
11
10
13
2 Q 2022
13
12
7
1 Q 2022
7
19
9
4 Q 2021
8
6
3
3 Q 2021
3
-4
3
2 Q 2021
3
-3
-1
1 Q 2021
-1
-17
-6
4 Q 2020
-6
-14
-11
3 Q 2020
-11
-17
-14
2 Q 2020
-14
-49
-1
1 Q 2020
-1
24
18
4 Q 2019
18
11
15
3 Q 2019
15
17
17
2 Q 2019
17
20
20
1 Q 2019
20
18
20
4 Q 2018
20
23
22
3 Q 2018
22
23
21
2 Q 2018
21
21
20
1 Q 2018
20
20
20
4 Q 2017
20
18
19
3 Q 2017
19
18
18
2 Q 2017
18
15
16
1 Q 2017
16
16
4 Q 2016
16
16
3 Q 2016
16
17
2 Q 2016
17
17
1 Q 2016
17
18
4 Q 2015
18
19
3 Q 2015
19
21
2 Q 2015
21
17
1 Q 2015
17
15
4 Q 2014
15
14
3 Q 2014
14
19
2 Q 2014
19
13
1 Q 2014
13
17
4 Q 2013
17
14
3 Q 2013
14
12
12
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード