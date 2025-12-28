経済指標カレンダー
日本銀行(BoJ)M2 マネーストック前年比 (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)
|低
|1.8%
|1.5%
|
1.6%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|2.1%
|
1.8%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
M2マネーストック前年比とは、国の経済で使用される、所有された現地通貨全体とその他の流動資産の合計です。この指標は、指定された月の前年同月と比較した変化を反映しています。
M2マネーストックには、企業や個人が支払いを行うために使用できる現金と残余資産が含まれます。この指標は、国内のインフレを測定します。「マネーサプライ」とも呼ばれる通貨の総計は、商品やサービスを購入するために経済内で利用可能な通貨の量です。
資産を貨幣として定義するために選択された流動性の程度に応じて、さまざまな貨幣の総計が区別されます。
マネーサプライの過剰成長はインフレの原因となる可能性があり、政府が金利を引き上げて将来の価格を引き下げることでマネーの成長を抑制する可能性があるという懸念を生み出す可能性があります。
日銀は日本円の供給量を急激に増加させているが、それによってインフレになることはありませんでした。多くの日本人は資金を貯蓄する傾向があり、特に高齢者では”タンス預金”と呼ばれる現金による貯蓄を好む傾向があります。
予想より高い数値はJPYにとって肯定的で/強気として扱われます。予想より低い数値はJPYにとって否定的で/弱気として扱われます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本銀行(BoJ)M2 マネーストック前年比 (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用