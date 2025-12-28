経済指標カレンダー
日本銀行(BoJ)短観中小企業製造業先行き (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)
これは、統計法に基づく日本銀行の統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な管理に資することを目的としています。
資本金3億円以下であり、従業員の数が300人以下の製造業が対象です。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。
短観は、企業の業況、経済環境、売上高、収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。
日銀短観小企業製造業先行きは、次の四半期の経済成長と事業環境のペースに関する産業企業の予測を反映しています。回答企業は、ビジネス状況、需要と供給、在庫、生産量、雇用、利益などについて尋ねられ、好ましい、あまり好ましくない、好ましくないの3つの選択肢から選択します。
中小企業の景況感は、リーマン・ショック後大きく落ち込んだが、以降は持ち直しの動きをみせており、両調査ともリーマン・ショック前の水準にまで達しました。卸売業、小売業、サービス業で横ばい傾向にあり、製造業、建設業については横ばいから低下傾向にあります。
日本には多くの製造業の中小企業がありますが、近年、経営者の高齢化と後継者不足による倒産の問題があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本銀行(BoJ)短観中小企業製造業先行き (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
