これは、統計法に基づく日本銀行の統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な管理に資することを目的としています。

資本金3億円以下であり、従業員の数が300人以下の製造業が対象です。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。

短観は、企業の業況、経済環境、売上高、収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。

日銀短観小企業製造業先行きは、次の四半期の経済成長と事業環境のペースに関する産業企業の予測を反映しています。回答企業は、ビジネス状況、需要と供給、在庫、生産量、雇用、利益などについて尋ねられ、好ましい、あまり好ましくない、好ましくないの3つの選択肢から選択します。

中小企業の景況感は、リーマン・ショック後大きく落ち込んだが、以降は持ち直しの動きをみせており、両調査ともリーマン・ショック前の水準にまで達しました。卸売業、小売業、サービス業で横ばい傾向にあり、製造業、建設業については横ばいから低下傾向にあります。

日本には多くの製造業の中小企業がありますが、近年、経営者の高齢化と後継者不足による倒産の問題があります。

