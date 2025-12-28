第3次産業活動指数前月比は、指定された月の国内の国内サービス業の前月と比較した変化を反映しています。経済産業省が発表する第三次産業活動指数は、日本における第三次産業の活動を指数化したものです。

指数の計算には、情報通信、エネルギー、公益事業、運輸、金融、保険、観光、銀行、教育など、すべての主要なサービス部門が含まれます。

日本経済は輸出に依存しているため、サービス部門のデータは通常通貨市場での低ボラティリティを生み出します。しかしながら、期待を上回る伸びは、日本円にとってプラスと見られます。

第3次産業指数は、企業が購入したサービスの総価値の変化を測定します。これは経済的健康の主要な指標です。

かつて日本は国民の９割が農民であり、一次産業でしたが、戦後移行数十年経過し、現在では第３次産業の比率が大きくなっています。第三次産業の労働環境の悪さが原因で、第一次産業に戻る人もいます。しかし、農業に適した国土が狭いため、大きな産業にはならない傾向があります。

