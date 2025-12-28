経済指標カレンダー
日本第3次産業活動指数前月比 (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)
|中
|N/D
|0.0%
|
0.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
第3次産業活動指数前月比は、指定された月の国内の国内サービス業の前月と比較した変化を反映しています。経済産業省が発表する第三次産業活動指数は、日本における第三次産業の活動を指数化したものです。
指数の計算には、情報通信、エネルギー、公益事業、運輸、金融、保険、観光、銀行、教育など、すべての主要なサービス部門が含まれます。
日本経済は輸出に依存しているため、サービス部門のデータは通常通貨市場での低ボラティリティを生み出します。しかしながら、期待を上回る伸びは、日本円にとってプラスと見られます。
第3次産業指数は、企業が購入したサービスの総価値の変化を測定します。これは経済的健康の主要な指標です。
かつて日本は国民の９割が農民であり、一次産業でしたが、戦後移行数十年経過し、現在では第３次産業の比率が大きくなっています。第三次産業の労働環境の悪さが原因で、第一次産業に戻る人もいます。しかし、農業に適した国土が狭いため、大きな産業にはならない傾向があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本第3次産業活動指数前月比 (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
